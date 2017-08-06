العلمنة والمصطلحات المبهمة تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017 عندما صرح سعادة يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن باستشرافاته لمستقبل المنطقة بمصطلحات يفهمها مستمعه الأميركي، حيث يرى سعادته برؤية مشرقة دولاً منفتحة على الآخر محبة للسلام قوية منسجمة، شعوبها متعلمة، وأنظمتها مدنية مستقرة، في مقابل ذلك هناك قوى ظلامية تشربت الأفكار "الطالبانية" ، تريد دولاً متناحرة متأخرة عن ركب الحضارة. ولأن أبواق هذه القوى تبحث عن كل ما يعتقدون أنه مسيء للإمارات، تم اجتزاء تصريحات سفير الإمارات في واشنطن وإخراجها عن نصها كي يتم تصوير المشروع الحضاري الإماراتي على أنه دعوة للعلمنة الغربية التي نعرفها، فهل العلمانية شر مطلق؟ من القواعد المتعارف عليها عند أهل الأصول قولهم "لامشاحة في مصطلح"، ويقصد بذلك أن الاتفاق على المعنى لا يناقضه الاختلاف في المسميات، على سبيل المثال في القرآن الكريم يقول تعالى "وأمرهم شورى بينهم"، فكلمة شورى الواردة في القرآن تحث الحاكم على أن يشاور من يثق في عقلهم عند اتخاذ القرار. كيف تتم هذه العملية إجرائياً؟ الإجابة أن تفاصيلها متروكة لكل زمان ومكان، وتمثل كلمات مثل ديمقراطية، برلمانية، انتخابات نيابية، مجالس استشارية، وما سبق نماذج للتطبيقات العملية لكلمة شورى. وإذا أردنا أن نتصارع بإمكاننا تصور الأسوأ، وهو أن من يطالب بالديمقراطية يريد أن تكون كلمة الشعب فوق كل كلمة، وإن أردنا أن نتصالح، فإننا نقرأ كلمة ديمقراطية كتطبيق عملي للشورى، كذلك كلمة علمانية، إنْ اردنا أن نأخذها على علاتها كما هي مطبقة في دول منشئها، فإننا سندخل في نفق مظلم من التكهنات الجدلية والفلسفية، فالعلمانية تبلورت كردة فعل لتحكم الكنيسة في مجريات الحياة في أوروبا، حيث كانت الكنيسة تعارض العلم والمعرفة، واستخدمت الفتاوى الدينية في تأكيد معاني الاقطاع واستعباد الناس، فجاء الحراك الشعبي والنخبوي لرفض ذلك الجبروت، وتحرير العباد من سيطرة السلاطين عليهم باسم الدين، وبدأت مشاريع فصل الدين عن الدولة، وإلغاء الممالك الاقطاعية، مما عجل في نشر العلم والمعرفة في أوروبا المعاصرة، وكان ما نرى من تقدم وتمكن وأهم من ذلك الحرية التي يعيشها الإنسان في تلك الأوطان، فما الخطأ في الأخذ بأسباب القوة في المجتمعات الأخرى بما لا يتعارض مع ثوابتنا الدينية والوطنية. دعوني أكون أكثر وضوحاً: إنْ كان القصد من العلمانية التخلص من قيمنا تجاه ما يخص علاقة الحاكم بالمحكوم، فهذا أمر يرفضه عموم العقلاء في منطقتنا، وإن كانت العلمانية تقتضي إبعاد الإسلام عن حياتنا كأفراد، فهذا أمر لن يقبله عموم الناس قبل خاصتهم. لكن الجوانب الإيجابية من العلمانية، والتي تعني احترام العلم وأهله، وتقدير البحث العلمي ومنجزاته، وتحرير الإنسان مما ران على عقله من خرافات، ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها عشعشت في رؤوس بعضهم حتى اعتبرها من الإسلام وهو بريء منها، والانفتاح على الآخر والاستفادة من تجارب الكون، أمور مسلم بقبولها لدى الحكماء.