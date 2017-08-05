واشنطن- موسكو.. صدام في الزحام

تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017

تستدعي تطورات الأحداث السريعة والصدام الواضح في الإرادات بين موسكو واشنطن التوقف والتساؤل عما الذي جرى؟ ولماذا يجري على هذا النحو؟

عطفاً على ذلك فإن غياب روسيا من جديد كعدو، أمر يربك واشنطن المحمومة دوماً بالبحث عن عدو يبرر لها فكرة طهرانيتها واستثنائيتها وحتمية قيادتها لعالم الليبرالية والدفاع عن المعذبين في الأرض، وجلها شعارات جوفاء لا حظ لها من صحة ولا نصيب من صواب.

ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً من طرد نحو 750 دبلوماسياً وموظفاً إدارياً أميركياً من موسكو هو إجراء متوقع كرد فعل على قيام أوباما في ديسمبر الماضي بطرد دبلوماسيين روس من واشنطن، وإن كان التعقل الروسي قد دفع المسؤولين في موسكو للانتظار زهاء ثمانية أشهر تقريباً وعدم الرد الفوري، ما أظهر الفارق الواضح في التخطيط الاستراتيجي والعقلاني بين تكتيكات الأميركيين واستراتيجيات الروس.

السؤال الآن: هل الوضع بين الدولتين الكبيرتين مرشح لمزيد من التصاعد؟ وهل المواجهة الساخنة مسألة حتمية؟

المتابع المحقق والمدقق لتصريحات الروس يرى أنها لا تتطلع إلى التصعيد أو تسخين المشهد، بمعنى أنها لا تريد إغلاق الباب أمام تحسين العلاقات أو ترك الأبواب الخلفية مفتوحة لتراجع أميركي.

سؤال آخر: هل التشريع الجديد موجه للروس أم أنه بالأكثر يستهدف الرئيس ترامب نفسه؟ تبدو الإشكالية وكأن هناك صفقة خفية تدور ما بين كواليس الكونجرس من جهة، وحنايا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من ناحية أخرى، إذ لا تزال قضية تجسس الروس على الأميركيين وعلاقة ترامب بالروس تشتعل يوماً تلو الآخر، وينكشف الستار رويداً رويداً عن علاقات الأفراد من عائلته مع أطراف روسية.

في هذا السياق تتساءل بعض وسائل الإعلام الأميركية: هل ما يجري داخل واشنطن هو نوع من المواءمات السياسية بين النواب والشيوخ وبين البيت الأبيض، بمعنى محاولة التوصل لصفقة مفادها أن يكف ترامب عن محاولات الاقتراب السلمية من الروس، وفي المقابل يهدئ الجميع من سرعة التحقيقات في علاقة ترامب بالروس والكف من ثم عن مسألة إزاحة الرئيس من السلطة؟ يمكن القطع بأن حرباً ضروساً تدور رحاها في واشنطن بين الرئيس القادم من خارج المؤسسة الأميركية التقليدية وبين الدولة الأميركية العميقة بأعضائها ومؤسساتها وشبكة مصالحها وأهدافها. تدفع سياسات الكونجرس الروس والأوروبيين إلى التفكير الجدي في الطرح الأوراسي، أي مشروع الوحدة «اليوروآسيوية» الذي حلم به شارل ديجول ذات مرة في ستينيات القرن المنصرم، ويلوح في الأفق قناعة به اليوم لدى ميركل وبوتين معاً في مواجهة الأوليجاركية الأميركية. الخلاصة... العقوبات لا تفيد.

*كاتب مصري