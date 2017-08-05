واشنطن و«نووي» بيونج يانج

تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017

لن تكون هناك حرب تجارية مع الصين. لكن مخاطر الحرب الحقيقية مع كوريا الشمالية أصبحت الآن مرتفعة جداً. «من غير المحال أن يكون لدينا خيارات عسكرية للرد على القدرات النووية لكوريا الشمالية»، بحسب ما قال الجنرال «جوزيف ف. دانفورد الابن»، رئيس هيئة الأركان المشتركة. واستطرد «ما لا يمكن تصوره بالنسبة لي هو السماح لقدرة ستسمح لسلاح نووي بالهبوط في دنفر، كولورادو. هذا أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لي. ومن ثم فإن وظيفتي هي تطوير خيارات عسكرية للتأكيد على أن هذا لن يحدث».

كوريا الشمالية يسيطر عليها ديكتاتور لديه العشرات من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة النووية. وقد دعا الرئيس دونالد ترامب الصين مراراً وتكراراً للمساعدة في حل أزمة بيونج يانج، ولكن دون جدوى واضحة. كما كان الرؤساء باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون يشعرون بالإحباط جراء رغبة الصين الواضحة في المخاطرة بنشوب حرب بشبه الجزيرة بدلا من المخاطرة برؤية الوحدة بين الكوريتين تحت زعامة كوريا الجنوبية.

وعلى عكس هؤلاء الرؤساء، على الرغم من ذلك، فقد شن ترامب حملته الانتخابية بناء على أجندة تجارية شرسة مع الصين. والحقيقة، رغم ذلك، هي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الصين في الوقت الحالي أكثر مما نحن بحاجة إلى التجارة العادلة.

هيو هيويت*

*صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»