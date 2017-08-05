اهتمام كبير بالاستثمار في الشباب تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017 تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة بأن فئة الشباب من أبناء الوطن وبناته هم عماد نهضة الدولة ونواة المستقبل الواعد، والحصن المنيع لمكتسبات مسيرة الاتحاد المباركة من أمن وأمان واستقرار وتقدم وإنجازات سبّاقة وقياسية، والضامن الأساس لاستدامة نهج الريادة والسعادة الذي بات أسلوب حياة يومياً إماراتياً بامتياز يضع الدولة وشعبها على أعتاب تحقيق طموحاتها التنموية العظيمة في مختلف المجالات، التي تجسدها «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071». وبما أن شباب الوطن من أبنائه وبناته هم إحدى الركائز الرئيسية في مرحلة التمكين، فإنه من الطبيعي ما نراه اليوم من اهتمام قلّ نظيره من قبل الدولة وقيادتها الرشيدة بالاستثمار في الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم ومداركهم في شتى الميادين، وفتح سائر آفاق الإبداع والابتكار أمامهم لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم وأفكارهم الخلاقة على أكمل وجه بما يسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم. وضمن هذا الإطار، جاءت استضافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مؤخراً، ثاني حلقاتها الشبابية التي حملت عنوان «العمل في المواقع الخارجية وحقول النفط، فرصة لاكتساب الخبرات»، وذلك بمشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، حيث تعدّ هذه أول حلقة شبابية تقام في منطقة الظفرة، وتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، وذلك ضمن مبادرة الحلقات الشبابية التي أطلقتها معالي شما المزروعي، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توفير منصة للشباب لعرض آرائهم حول القضايا الاجتماعية والسياسات، وتعزيز دور الشباب في المجتمع وإعداد قيادات شابة. ولا شك في أن عقد هذه الحلقات الشبابية يعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتطوير فئة الشباب وحرصها الدائم على الاستثمار فيهم وتشجيعهم وتحفيزهم بما يفجر طاقاتهم الواعدة على نحو يسهم في خدمة الوطن والمواطن في القطاعات كافة، وضمن هذا الإطار جاء قول معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في مستهل حديثه خلال الحلقة: «يشرفني أن أنقل إليكم تحيات أصحاب السمو الشيوخ التي حملوني إياها خلال زيارة سموهم لأدنوك، يوم الأحد الماضي، التي أعربوا فيها عن الاعتزاز والفخر والسعادة بالطاقة الإيجابية الشابة في أدنوك، وبأبناء وبنات دولة الإمارات الذين يعتمدون مفاهيم الريادة والتميز والقيادة والابتكار. وهذا الدعم والتشجيع يحمّلنا جميعاً مسؤولية إضافية لمضاعفة الجهود». في حين قالت معالي شما المزروعي إن: «مبادرة حلقات شبابية أثبتت فاعليتها في التفاعل مع الشباب من خلال الجلوس معهم في حلقة دائرية، تجمع صانع القرار بالشاب، من دون حواجز وحدود، وهذا ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى اليوم». كما أن استضافة «أدنوك» لهذه الحلقة الشبابية في مدينة الرويس تعكس مدى اهتمام الشركة بجميع كوادرها البشرية على اختلاف أماكن عملهم من جهة، واهتمامها بتطوير قدرات الشباب وآفاقهم من جهة ثانية، حيث أكد معالي سلطان الجابر أن «أدنوك» تولي أهمية كبيرة لتطوير وتمكين كوادرها، مشدداً على رعاية وتشجيع الكفاءات الشابة وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع النفط والغاز، موضحاً أن إطلاق «برنامج قيادات أدنوك المستقبلية» يهدف إلى تطوير وتأهيل كفاءات «أدنوك» الشابة وإعدادهم لمهام قيادية في المستقبل، وذلك لضمان أن يكون للشباب دورهم الفاعل في المجموعة. ـ ـ ـــ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.