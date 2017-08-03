جهود حثيثة لمكافحة آفة المخدرات تاريخ النشر: الجمعة 04 أغسطس 2017 تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سياساتها الاجتماعية الرامية إلى حماية أبنائها من آفة المخدرات، على تجفيف منابع هذه السموم الخطيرة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية، لوضع التدابير المثالية للوقاية من المخدرات، استناداً إلى منهج شمولي مبني على المعاهدات والمواثيق الدولية. لقد أولت القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حماية النشء وتربيته تربية صالحة انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيم مجتمعنا الأصيلة، جلّ اهتمامها، وحرصت كل الحرص على حماية الشباب من آفة المخدرات ومخاطرها على الفرد والمجتمع. وقد بذلت أجهزة الدولة المعنية جهوداً كبيرة لمكافحة المخدرات وتعزيز الوعي بمخاطرها على المجتمعات، من خلال برامج تطبيقية مستحدثة ووفقاً لأفضل معايير الكفاءة والفاعلية. وقد أثبتت هذه الأجهزة قدرتها على محاصرة هذه الآفة، وحققت نجاحات مشهودة في هذا المجال، فقد سجلت الإمارات زيادة في مؤشر ضبط الأشخاص المتورطين في جرائم المخدرات بشتى أنواعها وأصنافها بنسبة 25% عام 2016 عنه في عام 2015، وإلقاء القبض على خمسة آلاف و130 متهماً متورطاً بأنشطة متصلة في تجارة المخدرات وترويجها وبيعها وتعاطيها. وليس خفياً على أحد استعداد الأجهزة الأمنية وعناصر مكافحة المخدرات لبذل أرواحهم فداءً للوطن ولحمايته من المجرمين ومخططاتهم وتسخير جميع الإمكانات لدعم الجهود الوطنية للحدّ من هذه الآفة، سعياً إلى ترسيخ أمن المجتمع الإماراتي واستقراره بشتى فئاته وشرائحه، من خلال تذليل الصعوبات واتخاذ التدابير الاحترازية كافة وفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من الإيمان العميق بأن الأمن والاستقرار هما أهم ركيزتين للتنمية المستدامة. ولا تكتفي الإمارات بمواجهة المخدرات في الميدان فقط، وإنما تعدّ أول دولة في المنطقة استحدثت وحدة تنظيمية خاصة لمكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر الإنترنت، في عام 2011، تعزيزاً لوجود دوريات إلكترونية لإدارة التصدي لآفة المخدرات في الفضاء الإلكتروني، ورصد حالات إساءة استخدام المواقع في الترويج للمؤثرات العقلية وتعاطيها. فوزارة الداخلية تواصل عملها في تحري المواقع الإلكترونية التي دائماً ما تعمل من خارج الدولة، وحجبها، من خلال التعاون مع أجهزة المخدرات في الدول التي تقع تلك المواقع ضمن اختصاصها الجغرافي لضبط القائمين عليها، إذ لطالما تتميز دولة الإمارات بانفتاحها على التعاون الدولي والعمل بشراكة حقيقية مع المنظومة الأممية بكل قوة. إن إشادة الأمم المتحدة بالتشريعات الإماراتية التي منحت صلاحيات للمحكمة بإيداع المتعاطي للمرة الأولى مراكز التأهيل بدلاً من العقوبة تدلّل على أن أولوية الدولة هي ضمان صحة أبنائها وسلامتهم وحمايتهم من مخاطر الإدمان، فأتاحت تشريعاتها المجال لإعفاء المدمن من الدعوى الجزائية إذا تقدّم من تلقاء نفسه طلباً للعلاج، أو إذا طلب أحد الوالدين أو الزوجة أو أحد أقارب المدمن علاجه، وذلك احتواءً للمدمن وإعادة دمجه في المجتمع، وهو ما ورد في نص المادة (42) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الاتحادي لعام (1995). إن دولة الإمارات حريصة دائماً على مد جسور التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية، وتعزيز عمليات التبادل الدقيق للمعلومات معها، انطلاقاً من قاعدة أساسية مفادها أن الدولة لم تكن ولن تكون معبراً آمناً للمخدرات. فمكافحة المخدرات ومواجهة تجّارها بصلابة، إنما تأتي من إيمان الدولة ومؤسساتها بضرورة تحجيم الخطر الناجم عن هذه الآفة، حيث يحتّم الموقع الاستراتيجي لدولتنا الحبيبة وحداثتها وتطور قطاعات السفر فيها، أن تبقى يقظة كل اليقظة في حماية أمنها واستقرارها وسمعتها التي اعتلت أعلى المراكز عالمياً. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية