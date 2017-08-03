انكماش مؤقت تاريخ النشر: الجمعة 04 أغسطس 2017 من الواضح أن غضبة الأقصى التي شملت فلسطين وباقي البلاد العربية قد وضعت أطماع اليمين الإسرائيلي في المسجد الأقصى في حالة انكماش بعد تمدد. كما أن الغضبة العربية وضعت نتنياهو زعيم اليمين الإسرائيلي المتغطرس في وضع حرج داخلياً. فقد اضطر يوم الأحد الماضي في اجتماع مجلس الوزراء إلى الدفاع عن نفسه وعن قراره بإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى. جاء هذا الدفاع في مواجهة الانتقادات التي انصبت عليه من جانب بعض وزرائه وشركائه في الحكومة وفي حزب «الليكود» ومعسكر اليمين، بل وفي الصحف اليمينية المؤيدة له مثل صحيفة «يسرائيل هيوم»، والتي وصفت قراره بأنه يعبر عن العجز والانبطاح والضعف. وأضيف إلى هذا الهجوم الصحفي الذي أثار ذهول المراقبين نظراً لانحياز الصحيفة الدائم لنتنياهو أن استطلاعاً للرأي أظهر أن غالبية الإسرائيليين اعتبرت قراره رضوخاً للفلسطينيين واستسلاماً للعرب. فقد بلغت نسبة المعترضين على قرار تفكيك البوابات 77% من الجمهور. في مواجهة هذا الغضب حاول نتنياهو احتواء الموقف بإظهار تعاطفه مع المعترضين على قراره، وإبداء انحيازه لمطالب الجمهور المتشدد، فقال.. «إنني أتفهم مشاعر الجماهير». وفي تقديري أن مشاعر نتنياهو الحقيقية متفقة مع أطماع اليمين الإسرائيلي العلماني والديني في المسجد الأقصى، فهو يقود حزب «الليكود»، متزعم المعسكر اليميني الذي تمتلؤه مقاعده في الكنيست وفي مجلس الوزراء برموز للتطرف، ينادي بعضهم بكسر الوضع القائم في المسجد الأقصى، والذي يحظر على غير المسلمين الصلاة في ساحاته، وينادي بعضهم الآخر بالتقسيم الزماني للأقصى بحيث تكون للمسلمين أوقات للصلاة ولليهود أوقات مختلفة. أما دفاع نتنياهو عن نفسه في مجلس الوزراء فيمثل اعتذاراً لجمهور اليمين المتطرف من خلال عبارات غامضة تكشف عن تعرضه لضغوط دولية حركتها الدول العربية المؤثرة. قال نتنياهو: إنني أدرك الواجبات التي يجب أن تتحملها القيادة.. إن من يجلس على مقعد رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل، وأنا أتصرف طبقاً لهذا المبدأ، وعلي أن أتخذ قرارات برشد آخذاً في الاعتبار الخريطة بكاملها وجميع التحديات والتهديدات التي نواجهها وليست كلها معروفة للجمهور».