الإدارة الأميركية وتغيير الحرس تاريخ النشر: الجمعة 04 أغسطس 2017 من الدقة أن نصف الاضطراب السياسي الذي شهدته واشنطن والبيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي بأنه «أسوأ أسبوع عرفته مؤخراً». وخلال الفترة ما بين استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض «شون سبايسر» في بداية الأسبوع إلى فصل كبير موظفي البيت الأبيض «رينس بريباس» في نهاية الأسبوع، كان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتعامل مع ارتدادات الإخفاق في إلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباماكير» في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في إلغاء أجزاء من هذا النظام ولم يتمكن الرئيس ترامب من تحقيق حلمه في إصلاح نظام الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، فقد واجه الرئيس تهديدات من بعض الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري لمنعه من مضايقة وزير العدل «جيف سيشنز». ووصلت الأمور إلى منعطف خطير في عطلة نهاية الأسبوع، يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يوليو. فقد عين الرئيس مؤخراً وزير الأمن الداخلي «جون كيلي»، وهو جنرال متقاعد وسبق له الخدمة في قوات مشاة البحرية (المارينز)، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض. وكان أول إجراء يقوم به كيلي يوم الاثنين (الحادي والثلاثين من يوليو) هو فصل مدير الاتصالات الجديد «أنطوني سكاراموتشي»، بعد أسبوع واحد من توليه منصبه. ومن الواضح أن فصل سكاراموتشي كان شرطاً لكيلي قبل أن يتولى منصبه. بيد أنه يتولى المنصب في ظل بعض المشكلات المعروفة، أولها وأكثرها أهمية خلفية الرئيس نفسه؛ فالرئيس دونالد ترامب يأتي من بيئة كان فيها رئيساً لنفسه، وفي حين أنه كان يأخذ المشورة من بعض الزملاء، لم يكن لديه كبير موظفين، وكان دائماً يعتقد أنه استفاد من الصراع والاختلافات في الرأي بين العديد من مستشاريه. لكنه منذ أن تولى الرئاسة، وهو يعتمد على أخذ المشورة من «جاريد كوشنر». وقليلون يعتقدون أن الجنرال كيلي سيكون قادراً على منع أفراد عائلة ترامب من الدخول بشكل مباشر إلى المكتب البيضاوي، حيث إن كلاً من كوشنر وزوجته «إيفانكا ترامب» لديهم مكاتب على مقربة من الرئيس، وهم يرونه طوال الوقت في المناسبات العائلية. أما السؤال الثاني فيتعلق بدور ونفوذ كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض «ستيف بانون»، وهو المستشار الذي يبدو أن له أكبر تأثير على ترامب، ورسالته الثابتة ومفادها أن ترامب يجب أن يستمر في رعاية قاعدته. ومن هنا تأتي زيارات ترامب الأسبوعية إلى الولايات والحشود التي انتخبته رئيساً، حيث غالباً ما يدلي بأكثر ملاحظاته غير المكتوبة إثارة للجدل. لقد أصبح لحالة البيت الأبيض انعكاس دولي وأدت بالفعل إلى تأثيرات على مكانة الولايات المتحدة، لاسيما في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. ولحسن الحظ أنه لم يكن يتعين على الإدارة الحالية مواجهة أزمة دولية خطيرة خلال الفترة القصيرة الماضية. ويحدونا الأمل في أنه عندما تأتي الأزمة، بشكل أو بآخر، أن يكون البيت الأبيض أكثر استعداداً للتعامل معها، وأن يظهر بعض الفهم الكافي للخيارات الواقعية التي يواجهها. وهذا يعني الإنصات إلى المستشارين في مجال الاستخبارات وقراءة كتاب التوصيات الذي ينجزونه حول قضية من القضايا. وفي الوقت نفسه، فإن قائمة من المخاطر المحتملة تزداد يوماً بعد آخر، ومن بينها كيف سيتم التعامل مع كل من روسيا والصين، والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتأكيد الذات المستمر لإيران في كل من سوريا والعراق واليمن. كما تضم هذه القائمة التصعيد المحتمل للعنف بشأن وضع القدس، والأخطار الناشئة في فنزويلا، وتزايد التقارير عن المجاعة الشديدة التي تضرب أفريقيا.