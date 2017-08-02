خطوات واعدة نحو القضاء على «الالتهاب الكبدي» تاريخ النشر: الخميس 03 أغسطس 2017 احتفلت المؤسسات الصحية الدولية، والمنظمات الطبية الخيرية العاملة في مجال الصحة العامة، يوم الجمعة الماضي، باليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي (World Hepatitis Day) والذي يحل كل عام في الثامن والعشرين من شهر يوليو. وتهدف فعاليات هذا اليوم والذي يصنف ضمن ثماني فعاليات صحية دولية تقيمها منظمة الصحة العالمية سنوياً، لزيادة مستوى الوعي بالتهابات الكبد الفيروسية بأنواعها المختلفة، وللحث على اتخاذ إجراءات وتدابير الوقاية، والتشجيع على طلب العلاج. وتأتي فعاليات هذا العام، على خلفية الإحصائيات التي تظهر إصابة 325 مليون شخص حول العالم بنوع أو آخر من أنواع التهابات الكبد الفيروسية المزمنة، يلقى 1.4 مليون منهم حتفهم سنوياً، بسبب المرض أو مضاعفاته والتي تشمل تليف الكبد، وفشل الكبد، أو إصابته بالسرطان، على الرغم من أن نسبة الشفاء من العدوى بفيروس (C) باستخدام العقاقير الحديثة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة. حيث شهدت السنوات الأخيرة تطورات واختراقات هائلة على صعيد علاج هذا الفيروس، وخصوصاً ما يُعرف بمضادات الفيروسات مباشرة التأثير، وعلى رأسها عقار «سوفالدي» الشهير. وتعود شهرة هذا العقار إلى سببين رئيسيين، فعاليته الهائلة، والجدل حول تسعيرته. هذا الوضع من شأنه أن يتغير، على حسب ما صدر عن منظمة الصحة العالمية قبل أيام من فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد لهذا العام، حيث أعلنت المنظمة الدولية أنها منحت الموافقة أو التأهيل الأولي، لأول نسخة «جنيسة» من عقار سوفالدي لشركة هندية متخصصة في تصنيع الأدوية، وهو ما من شأنه أن يزيد بشكل واسع من مدى توفر العقار من خلال إتاحة العقار في شكل عدد كبير من الأدوية «الجنيسة» للمرضى، ولنظم الرعاية الصحية حول العالم، حيث يتوقع أن تبلغ تكلفة فترة العلاج، والتي تستغرق ثلاثة أشهر نحو 260 دولاراً، وهو نزر بسيط من تكلفة العلاج سابقاً، حتى بعد التخفيض الذي أصبحت تمنحه الشركة المصنعة حالياً لنظم الرعاية الصحية في الدول الفقيرة. وينتج التهاب الكبد الفيروسي من العدوى بخمسة أنواع مختلفة من أجناس الفيروسات، يُشار إليها بالأحرف الإنجليزية (A, B, C, D, E). وتحدث العدوى بفيروسي (B) و(C) بشكل أساسي عن طريق الدم، إما خلال عمليات نقل الدم الملوث، وإما باستخدام الحقن والأدوات الطبية الملوثة بالفيروس، أو بين مدمني المخدرات باستخدام الحقن، كما يمكن أيضاً أن تحدث العدوى من الأم لطفلها، أو من خلال الاتصال الجنسي حيث يوجد الفيروس في السائل المنوي. ومن الممكن منع انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، ومن ثم تحقيق الوقاية من الإصابة بالعدوى، من خلال سبل وإجراءات موثقة، ذات كفاءة وفعالية، تبدأ جميعها بضرورة توعية العامة بطبيعة هذا المرض، وكيف يمكن تحقيق الوقاية منه. وتشكل هذه التطورات خطوات واعدة على طريق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، كقضية صحة عامة بالغة الخطور في العديد من دول العالم. وهو ما سيتطلب خفض عدد حالات العدوى الجديدة بنسبة 90 في المئة، وخفض عدد الوفيات بنسبة 65 في المئة بنهاية العقد المقبل. وهو الهدف الذي تسعى نحوه سعياً حثيثاً الدول المندرجة تحت المنطقة الأوروبية، حسب توزيع وتصنيف مناطق العالم تحت منظمة الصحة العالمية. ويظل الوضع أكثر تعقيداً في عدد من مناطق العالم الأخرى، إما بسبب نقص الموارد المالية الضرورية لتفعيل إجراءات وتدابير الوقاية، أو لتنفيذ برامج العلاج التي لا زالت باهظة حتى بعد انخفاض سعر «سوفالدي» من 90 ألف دولار إلى بضع مئات الدولارات فقط.