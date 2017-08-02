المنصات الإلكترونية.. وتوفير فرص العمل تاريخ النشر: الخميس 03 أغسطس 2017 قبل زهاء عقد مضى، بزغت شركتان ناشئتان جديدتان في ولاية كاليفورنيا، وكانت الشركة التي تصدرت عناوين الصحف هي «أوبر»، والتي دشّنت منصة يمكن من خلالها بلمسة واحدة طلب سيارة أجرة وتوجيه السائق ودفع أجرته وتقييمه. وسرعان ما نمت بشكل كبير، إذ أصبحت فئات كثيرة من الناس سائقي أجرة لبعض الوقت. ولكن «أوبر» أعلنت بوضوح أن هدفها الأساسي كان «السيارات ذاتية القيادة». أما الشركة الأخرى، فأطلق عليها اسم «إير بي إن بي»، وقد أنشأت منصة موثوقة وفعّالة بدرجة جعلت الناس في أرجاء العالم مستعدون لاستخدامها لتأجير الغرف الزائدة لديهم لأشخاص غرباء تماماً. وتُسجّل «إير بي إن بي» نمواً سريعاً جداً لدرجة أنها توفر في الوقت الراهن ما يساوي عدد الغرف الذي توفره سلسلة فنادق هيلتون بأسرها للإيجار سنوياً. ولذلك السبب لن أندهش إذا لم تبقَ «إير بي إن بي» في غضون خمسة أعوام أكبر شركة لتوفير خدمة تأجير غرف المنازل فحسب، ولكن أيضاً إذا أصبحت واحدة من كبريات منصات توفير الوظائف في العالم. وبالطبع أعني ما أقول، لاسيما أن «إير بي إن بي»، قد وسعت منصتها الموثوقة أبعد من مجرد تمكين الناس من تأجير غرفهم الفائضة، لكي تسمح لهم بتحويل شغفهم بالأشياء إلى مهن، ومن ثم تمكين مزيد من الأشخاص ذاتيي القيادة! ولا ينبغي أن يشعر أحد بالقلق، فأنا لا أمتلك أي أسهم في «إير بي إن بي»، ولكنني أتابعها منذ بدايتها تقريباً، من خلال محادثات مع أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي «برين تشسكي»، وأسلّط الضوء على أحدث خطواتها؛ لأنني أتصور أنها توفر جزءاً من الإجابة عن أحد أكثر الأسئلة المجتمعية الصعبة التي تواجهنا في الوقت الراهن، وهو: هل ستحل الماكينات والروبوتات محلنا في الوظائف؟ والإجابة: لن يحدث ذلك ما لم نترك لها المجال، وتسعى «إير بي إن بي» لإنشاء منصة لكي لا تترك المجال كي تشغل الماكينات وظائفنا. وقد بدأ الأمر بالأشخاص الذين يؤجرون الغرف الزائدة، قائلين للعملاء: «نأمل أن تستمتعوا بالإقامة.. وبالمناسبة، نقدم أشهى الوجبات، إذا أردتم منا إعداد الطعام؟». أو أن يقول أحدهم: «إنني مؤرخ هاوٍ، إذا أردتم مني اصطحابكم في جولة حول المدينة؟». وقد بدأ ذلك الاتجاه في الانتشار الآن. وأوضح لي «تشسكي» أثناء لقاء معه في سان فرانسيسكو: «لقد أنشأنا حديقة وزرعنا نبتة، وقد كانت عرض الغرف الزائدة في المنازل للإيجار، والآن نسعى لمعرفة ما هي الأشياء الأخرى التي يمكن أن تنمو في تلك الحديقة؟». ولمعرفة ما ينمو، يمكن الاطلاع على موقع «إير بي إن بي» والضغط ليس فقط على رابط «منازل»، ولكن أيضاً على رابط «تجارب»، لمشاهدة عدد لا حصر له من الناس الذين يحولون شغفهم إلى أرباح وحرفهم البسيطة إلى مهن ثانية. ولنأخذ على سبيل المثال، فريق «لوكا ولورينزو»، اللذين يشرحان بلغة إنجليزية متواضعة أنهما «شغوفان بالطعام الإيطالي، وقد اعتادا طهي الطعام مع جديهما منذ أن كانا طفلين، وقد واصلا العمل على تنمية هوايتهما على مر السنين؛ ولذا كان من المنطقي أن يؤسسا شركة لافكسفود». وفي مقابل «152 دولاراً للشخص، يمكنهما اصطحاب سبعة أشخاص لزيارة مدينة فلورينس الإيطالية، في رحلة لعمل الباستا من البداية في غابة خارج المدينة بمنزل قديم، محاط بحديقة من النباتات العطرية». وفي لندن، يمكن تعلم كيفية صنع «قبعة» فريدة من نوعها في ثلاث ساعات، مع المصممة المحترفة في صنع القبعات النسائية سارة، باستخدام مجموعة من الريش والأزهار والأشرطة والأنسجة الحريرية، مقابل 84 دولاراً للشخص. ولا عجب في أن التجارب المنشورة على موقع «إير بي إن بي» زادت عشرة أضعاف خلال العام الجاري. ونوّه «تشسكي» بأن «السياح الذين يزورون دولة أجنبية يحاولون فهم ثقافتها من خلال زيارة المتاحف والاطلاع على فنون أشخاص رحلوا»، مضيفاً: «لماذا لا نعلمهم تلك الفنون، على يد فنان حي ينتمي إلى تلك الثقافة، فهذه التجارب يمكن الاحتفاظ بها!». ويتصور «تشيسكي» أن إمكانات تجارب «إير بي إن بي» يمكن أن تكون أكبر من مجرد مشاركة المنازل، وأنا أوافقه الرأي. ومثلما يقول: «إن أكبر الأصول التي يمتلكها الناس ليست منازلهم، وإنما وقتهم وإمكاناتهم، ويمكننا سبر أغوار ذلك، فلدينا المنازل غير المستخدمة والمواهب غير المكتشفة، وبدلاً من أن نسأل عن البنية التحتية الجديدة التي نحتاج إلى بنائها، لماذا لا نبحث عن المواهب التي يمكننا اكتشافها، فعندئذٍ سنكتشف قدراً كبيراً من الأنشطة الاقتصادية، وسيفتح ذلك الباب أمام ملايين من رواد الأعمال». وذكر «تشسكي»، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، أنه عندما يتقاعد، يودّ أن يقول إن «إير بي إن بي» فتحت الباب أمام 100 مليون رائد أعمال جديد في أنحاء العالم. ولن أراهن على خلاف ذلك! يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»