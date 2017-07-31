نهج حكيم في تحفيز المواطنين تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أغسطس 2017 صحيح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف اليوم بكل فخر وشموخ على أعتاب تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، التي تسعى إلى تتويجها ضمن أفضل دول العالم في مختلف المجالات، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لمسيرة الاتحاد المباركة، في ظل ما تواصل تحقيقه من إنجازات رائدة وقياسية على مختلف الصُّعُد، إلا أن الطموح المتَّقد لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، يرتقي بها نحو آفاق لا حدود لها من التطلُّعات والآمال المستقبلية، تجسيداً لـ«مئوية الإمارات 2071»، التي ترمي إلى تتويج الإمارات في صدارة أفضل دول العالم على الإطلاق في شتى الميادين بحلول ذلك التاريخ، بإذن الله. وفيما تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها في عوالم التنمية والاستدامة، مكرِّسة النموذج التنموي الباهر والملهِم، الذي باتت تمثله على المستويين الإقليمي والعالمي، فإنه لا يخفى على أحد أن سرَّ هذا التفرُّد في التجربة التنموية الإماراتية، التي أذهلت العالم بسرعة إنجازاتها من جهة، وعِظم هذه الإنجازات من جهة أخرى، يكمن في متانة «البيت الإماراتي المتوحِّد»، وحكمة قيادتنا الرشيدة، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وإخلاص شعبنا المجدِّ المجتهد. ولا شكَّ في أن لهذه الكلمات الحكيمة وقعاً بالغ التأثير في نفوس أبناء الإمارات، ومحفِّزاً قوياً لهم لمواصلة مسيرة الجد والعطاء، كل من موقعه، في سبيل خدمة الوطن، فهي تذكرهم بأن القيادة الرشيدة دائماً معهم، تراقب إنجازاتهم عن كثب، وتقدر جهودهم وتضحياتهم، وتفخر بهم وبنجاحاتهم. كما أنها تعكس مدى إصرار القيادة الرشيدة على مواصلة طريق استشراف المستقبل وصناعته عبر ترسيخ الابتكار والتحديث أسلوب حياة إماراتياً يومياً في كل القطاعات، وعلى مختلف المستويات، إدراكاً منها أن ضمان أمن الأجيال الإماراتية القادمة وسعادتها غداً يتطلبان التخطيط الواعي والعمل الحثيث المثمر اليوم وكل يوم. وضمن هذا الإطار جاء تشديد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظه الله- خلال اللقاء نفسه، على أهمية استمرار العمل على تنويع الاقتصاد، استناداً إلى نقاط القوة والخبرة التي تملكها دولة الإمارات، خاصة في القطاعات الأساسية كالطاقة، واعتماد منهجيات التفكير التي تستشرف المستقبل، وتستعد له، بما يضمن النمو والازدهار، وترسيخ مكانة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة عالمياً، التي تضمن لأبنائها الأمن والأمان والاستقرار والعيش بسعادة واطمئنان. واللافت للنظر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، وبينما هي تحشد الطاقات والجهود لمواصلة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني وصولاً إلى الاستدامة، فإنها تعي كل الوعي الدور المهم والفاعل الذي يسهم به القطاع النفطي الإماراتي، وكوادره ومؤسساته في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، وضمن هذا السياق جاء اطِّلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه الله- خلال زيارته شركة «أدنوك»، على استراتيجية الشركة لاستشراف المستقبل، وتحقيق النمو الذكي من خلال ركائز أساسية تشمل الاستثمار في الإنسان، والعمل على الارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي. كما جاء في الإطار نفسه تأكيد سموه في تدوينات بموقع «تويتر» أن «أدنوك» ليست مصدراً رئيسياً للطاقة في الدولة فقط، بل هي مصنع للكفاءات الوطنية، ومحرك للاقتصاد الإقليمي، وداعم لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية