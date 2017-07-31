أسبوع «الغرائب» تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أغسطس 2017 مشاهد وأحداث غريبة ومهمة بالنسبة للبيت الأبيض تضمنها هذا الأسبوع، نسرد منها ما يلي: فشل «الجمهوريين» في تنفيذ وعد دونالد ترامب بإلغاء برنامج «أوباما كير» للرعاية الصحية، وذلك بفضل صوت «جون ماكين» سيناتور ولاية أريزونا، الذي كان حازماً في تحديد مصير مشروع القانون، بعد أن عارض الإجراء. ومن الغرائب التي شهدها هذا الأسبوع: إلقاء ترامب لخطاب سياسي للغاية أمام شباب الكشافة في فيرجينيا الغربية جعل قادة المنظمة ينأون بأنفسهم عن ملاحظاته ويؤكدون أن شباب الكشافة لا ينحازون لأي جانب سياسي. ومنها أيضاً حديث مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض «أنتوني سكاراموش» مستخفاً بكبار المستشارين في البيت الأبيض «رينس بريباس» و«ستيفن بانون»، حيث أطلق نعوتاً غريبة ونابية على زملائه. ومن الغرائب استقالة «بريباس»، ليصبح رابع موظف رفيع المستوى بالبيت الأبيض يخرج في أقل من ستة أشهر، جنباً إلى جنب مع مايكل فلاين ومايكل دوبك وشون سبايسر. ومن الغريب هذا الأسبوع كانت توبيخات من زملاء السيناتور «تشاك جراسلي» من أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريين»، أمثال: «ليندسي جراهام» و«بن ساسي» اللذين قالا إن احتمال عزل ترامب لـ«سيشنز» و«روبرت مولر» المستشار الخاص لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية سيكون أمراً غير مقبول. ومن التطورات الغريبة أيضاً التي شهدتها واشنطن، حدوث مزيد من التوبيخات من منظمات الشرطة - بما فيها الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة ومؤسسة الشرطة، حيث تحدث ترامب في مقاطعة «سوفولك» بنيويورك، يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن الشرطة لا يجب أن تكون لطيفة للغاية مع المجرمين المشتبه فيهم الذين يتم احتجازهم. آرون بليك: صحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»