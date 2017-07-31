المدينة العربية والنخبة تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أغسطس 2017 النخبة الاجتماعية دائماً ما كانت تنتج القادة السياسيين في العالم المعاصر، لما لها من أهمية وتأثير في صنع الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي في المجتمع، ودور النخبة يقوم أساساً على معيار القوة والنفوذ والذكاء والقدرة على الإقناع. حدث مثل هذا في بلدان العالم والوطن العربي منتصف القرن العشرين، ومصطلح النخبة ارتبط ارتباطاً قوياً بالمدينة الحديثة، وهو قديم تاريخياً. تشير الدراسات السياسية إلى وجوده لدى اليونانيين وقدامى المصريين، وكان استُخدم فعلياً في القرن السابع عشر للتفريق بين الغث والسمين في مجال السلع، ثم ما لبث أن أطلق على المراتب العسكرية العليا. بهذا تعد النخبة صناعة المدينة الحديثة بامتياز، لذلك فإن أي خراب يطال المدينة الحديثة سيطال بالضرورة النخبة الاجتماعية فيها ومنظومة القيم وعراقة التقاليد. خضع مصطلح النخبة لاستبدالات عدة، فالماركسيون على سبيل المثال، استبدلوه بمصطلح (الطليعة)، وغيرهم استبدله بـ(المثقف العضوي). لدى العرب النخبة كانت الصفوة. في فجر الإسلام الصفوة كانت مرتبطة بالصحابة ووجهاء الأنصار لعلاقتهم المميزة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعد معرفة معيار النخبة، ما هو معيار المدينة الحديثة التي تنتج النخبة وقادة المستقبل؟ بصرف النظر عن تاريخية المدن، عربية كانت أم عالمية، فإن عالمة الاجتماع (ساسكيا ساسن) هي أول من صاغَ مصطلح المدينة العالمية (جلوبال سيتي) بدلاً من المدن العملاقة (ميجا سيتي) في إشارة إلى لندن ونيويورك وطوكيو، وهي المدن التي كانت تسيطر على قدر كبير من الصفقات التجارية العالمية. لكن مفهوم المدينة الحديثة أو المعاصرة ظل في إطار (المدينة التي تعدُّ مركزاً مهماً في النظام الاقتصادي العالمي)، إلى جانب مكونات أخرى كالمشاركة والتأثير في المناسبات الدولية والشؤون التجارية العالمية. إن تخريب المدن عُرف كظاهرة اقتصرت على العرب بنسبة كبيرة، فقد جرى ومنذ زمن، تخريب المدن العربية بمسلسل إسقاط الأنظمة شمولية وغير شمولية، وتنصيب أنظمة جديدة غيرها كيفما اتفق، لذلك فإن أغلب المدن العربية اليوم قيمها معطوبة وتقاليدها مطموسة وتعمها فوضى (الشعبويّة)، وفي حال كهذه كان من الطبيعي أن تُضرب نخبة المدينة، إما بتصفيتها أو تهجيرها قسراً (تطفيشها). إن نخبة المدينة العربية التي إن لم تمت بالانقلابات واستبسلت لتبقى حية، ماتت بتخريب اجتماعي من نوع آخر هو (أريفَة المُدن)، أي هجمة الريف على المدينة، فبدلاً من تأمين الريفيين تعليمياً وصحياً للبقاء في أماكنهم لمزاولة زراعة الأرض، والاهتمام بالثروة الحيوانية، كمصدرين يشكلان سلة الغذاء والمواد الخام الضرورية لتنمية المجتمع وتطوره، جرى إغراءهم ودفعهم إلى المدينة الحديثة للعبث بها. لذلك كان صعباً على النخبة العربية البقاء حية في مكانها، وبالقدر نفسه كان صعباً عليها أن تستطيع (مكافأة) شعوبها بقادة أفذاذ يجنبونها ويلات الحروب ويحافظون على كرامتها ومكتسباتها الوطنية. ويحضرني مثالان صارخان في هذا السياق، الأول للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي وقف في الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2009 وهو يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام 120 رئيس دولة. والثاني للرئيس السوفييتي الراحل نيكيتا خروشوف الذي كان قد وقف في المكان نفسه، في أكتوبر عام 1960 ليضرب بحذائه طاولة الاجتماعات أمام 192 رئيس ومندوب.