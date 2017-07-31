إماطة اللثام عن كيانات الظلام تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أغسطس 2017 بين عشية وضحاها تفجرت أكثر من 20 مؤسسة وهيئة تعمل تحت الغطاء «الخيري» في قطر، وبالتحديد بالتزامن مع الخطة المحبوكة التي أعدها عراب تغيير الأنظمة والدسائس والمؤامرات ضد الدول العربية حمد بن خليفة ومعاونوه مثل حمد بن جاسم وبقية أعضاء تنظيم الحمدَين. وبالتزامن أيضاً مع الاستراتيجيات التي وضعتها قطر لخلق نفوذ لها من العدم في المنطقة العربية بدعمها «السخي» لجميع أنواع الإرهابيين، وتشجيعها «المعارضين» على الخروج والتمرد على أنظمتهم وتدمير دولهم وتمزيق شعوبهم، وما عليهم سوى السعي للتدمير والتخريب وتوفير الدعم المالي واللوجستي لهم جاهز في الدوحة، التي جعلت نفسها وكيلاً حصرياً لنشر الإرهاب والخراب تحت دعاوى دعم التغيير والتحرك ضد الأنظمة، بإثارة شعوبها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وفِي المنطقة والعالم أجمع. وحتى اللحظة، تعد أكثر من 70% من تلك المؤسسات والهيئات العاملة تحت مسميات خيرية داعمة بل ضالعة في أعمال إرهابية وإجرامية، وقد تربعت على رأس القوائم الإرهابية التي وضعتها الدول العربية الأربع التي فضلت مقاطعة نظام الدوحة حتى يراجع ساسته نشاطهم الذي يسير عكس التيار في المنطقة، ويلحق بها أشد الضرر. وقد وصل حجم الإنفاق القطري على «العمل الخيري» المزعوم نحو قرابة ثلاثة مليارات ريال قطري في فترة وجيزة، بل خلال سنة واحدة فقط، وبالتحديد في الفترة التي كلفت خلالها قطر أجهزتها بتقديم الدعم اللامحدود للمنظمات الإرهابية والحركات المتطرفة، سواء كانت حيل تلك الأجهزة بقوى «ناعمة» كالأعمال التي تنفذها بغطاء خيري، أو بالقوة الخشنة كالدعم المباشر للمليشيات الإرهابية مثل «جبهة النصرة» و«الحشد الشعبي»، وغير ذلك من التنظيمات التي دعمتها بطرق ملتوية على نظام الرقابة المالي العالمي. إن المبالغ الطائلة التي تصرفها قطر على دعم المنظمات الإرهابية المختلفة كفيلة بإعادة تنمية قطر نفسها أضعاف المرات، وخاصة في ظل عدم كفاية الميزانيات التي خصصتها قطر للمشاريع التنموية، سواء كانت في السكن، أو المستشفيات أو البنى التحتية. كما أن هناك أيضاً بعض المبالغ الطائلة التي أنفقتها قطر لدعم الجماعات الإرهابية التي لم ترصد بعد، وخاصة في ظل عدم وجود شفافية مالية ورقابة دولية حازمة على تلك المؤسسات التي تحظى بدعم واسع من النظام القطري. ولو وظفت قطر تلك الأموال بطرق مشروعة للتنمية القطرية لحققت مرادها، وحلم شعبها بأن تكون نسخة مماثلة من إمارة دبي في تطورها وتألقها وإبهارها العالم بالمشاريع العملاقة التي يعلن عنها بين الحين والآخر. ولا شك أن فزع الجمعيات القطرية المتنكرة بالعمل الخيري، وخوفها من الرقابة المالية، دليل واضح وكاشف للأدوار المشبوهة التي تمارسها قطر بتلك الكيانات، وقد انتشرت دسائسها من خلالها بشكل واسع في مختلف مناطق العالم، فهي تستغل حاجة بعض الدول لإرغامها على اتخاذ سياسات متوافقة مع أهداف النظام القطري التخريبية، والمنظمات الخيرية الإرهابية هي واجهة ذلك ووسيلته في الوقت نفسه. ومن هنا فإن قوائم الكيانات الإرهابية التي وضعتها الدول العربية كانت هي الحل الأمثل لإزاحة الستار وإماطة اللثام عن الدور الحقيقي لتلك المؤسسات الإرهابية القطرية، إذ كان لا بد من كشف المستور من واقع مزمن من التستر بعباءة الأعمال الخيرية للإضرار بالمنطقة والعالم. وكما يقال فآخر العلاج الكي، وكان لا بد من صد الخطر ورفع الضرر القطري عن الشعوب العربية والإسلامية التي تضررت كثيراً على يدي من يدعي «الخير» كذباً ويضمر الشر بصدق وحنق وحمق لا مثيل له.