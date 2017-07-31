حلم الأمن الخليجي المشترك تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أغسطس 2017 حتى نستطيع أن نقول إن هناك أمناً قومياً خليجياً أو عربياً مشتركاً يجب أن نحدد أولاً ونتفق على المصلحة القومية وغايات وأهداف وسياسات واستراتيجيات وأولويات ومحددات وممكنات الأمن القومي الخليجي أو العربي، وهل هي مصممة لضمان البقاء والسيادة والمساواة بالغير والتمسك الدائم بما تملكه تلك الدول والعمل على الحفاظ على الموارد التي تحقق لها ما تصبو إليه مستقبلاً إقليمياً وعالمياً، حيث إنه في الأمن كما هو الحال في السياسة تلعب القوة والمصلحة القومية دوراً رئيسياً في تحريك السياسة الخارجية، وإقرار أو تغيير أو فرض موقف ضمن النسق الدولي بما يخدم الأهداف المحددة سلفاً أو تستجد حسب الظروف الراهنة، وبما يعزز الحس الأمني القومي وفق المخاطر والتهديدات والهواجس والأنماط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية الدولية الناشئة، وما هو ثابت ومتغير في أجندة السياسات والاستراتيجيات محلياً ودولياً. فكيف نوقف الشيخوخة الأمنية الخليجية المبكرة وانفراط العقد الأمني الخليجي بعيداً عن العبث والسذاجة السياسية؟ وهل يعد تصويت شعوب المنطقة على دستور خليجي موحد يكرس لكل دولة السيادة وعدم التطاول على الأخرى حلاً بعيد المنال؟ فما نواجهه على وجه العموم أكبر من ألا نتوحد بأي ثمن وبأي طريقة، وهو مطلب حيوي تفرضه التحديات التي تحيط بالمنطقة بمنأى عن الأجندات المشخصنة. ودول خليجية أخرى تتحدث عن الوحدة الخليجية، وكلما اشتدت الأزمة أعلنت الحياد وهي غارقة في مشاكلها الداخلية التي كانت لإيران وتركيا وقطر وتنظيمات الإسلام السياسي المتطرف المدعومة منها أيادي خفية فيها وممثلين لتقويض التنمية وتعطيل الحياة السياسية وإثارة الفرقة بالإنابة، إلى أن تفشت الطائفية والمظلومية السياسية كالطاعون في الجسد السياسي هناك لمحاربة مدنية الدولة وتقزيم المواطنة! وتعتقد الأغلبية أن أسباب الأزمة القطرية إلى حد كبير، هي نفس الأسباب التي برزت عام 2014 من تدخل مشؤوم ومتهور في الشؤون الداخلية للدول الخليجية المستهدفة ودعم الإرهاب، والتقارب المشبوه من إيران. ومن جهة أخرى تدّعي قطر أن ما تقوم به يخدم مصلحتها العليا، وتتحدث كدولة عظمى تختار الأطراف بين الخصوم الإقليميين، وتحدد متى وكيف تتدخل في شؤون الغير، واتباع نهج القوة الناعمة والغدر السياسي، كما تتشدق بتوقع اتفاقية دفاع خليجي مشترك متجاهلة أنها وقعت مع إيران (فبراير/2010) اتفاقية تعاون دفاعي مشترك بالتزامات أوسع وأشمل. فالتحالف العربي المقاطع لقطر يجب أن يكون نواة أساسية لمجلس تعاون عربي يُنهي الطموح الفردي والحزبي والطائفي والإقطاعي ولا سيما أن كل الدول العربية مهددة بالتقسيم، ونخص بالذكر هنا أهمية أن تتحرر بعض الدول العربية من الاستعمار الإيراني الجزئي المباشر في سوريا والعراق ولبنان واليمن على سبيل المثال، والغير مباشر بحيث يتحكم المال الإيراني، ويحتكر قطاعات تجارية واقتصادية عديدة في الأسواق المحلية الخليجية مع العلم أن تحويلات الجالية والشركات الإيرانية في الخليج العربي لإيران بالدولار الأميركي أبسط القضايا الشائكة التي تدعم الاقتصاد الإيراني، وتساهم في توازن الاقتصاد الإيراني وتهون عليه وقع العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية. ولك أن تتصور المسائل الأخرى المتعلقة بإيران في الداخل الخليجي وتشعبها وتداعياتها على الأمن الخليجي والعربي، ومن المفارقات العجيبة في هذا الإطار أن يتملك الحرس الثوري تحت مختلف الأسماء الوهمية أراضي وممتلكات ومؤسسات تجارية ومالية في دول عربية مختلفة تسمح له بالعبث باقتصاد تلك الدول وعسكرة العناصر الموالية لها متى ما شاء. ونحن نعتقد أن التهديد المسلح والنووي هما التهديدان الأخطر، مع أن التمثيل العسكري لإيران وتركيا في الخليج العربي حقيقة قائمة، واحتمالية وقوع التهديدات الأخرى كالتجييش المذهبي أو التنظيمي أكبر بمراحل وبعضها عملياً قد بدأت شراراته الأولى مع حجم خسائر متوقع لا يستهان به أبداً.