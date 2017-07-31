خطاب العرش والمرحلة الجديدة ‬ تاريخ النشر: الثلاثاء 01 أغسطس 2017 ألقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي، خطاباً تاريخياً وثورياً بمناسبة الذكرى الـ18 لعيد العرش، وفي باطن الخطاب نظر وتحقيق وتشخيص وتعليل للمجتمع المغربي... ومراميه دقيقة وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لهذا أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعدّ في علومها وخليق. تطرق الخطاب إلى ما وصل إليه المغرب من تطور لا يمكن أن يعلى عليه في مجالات اقتصادية وتنموية هي لصيقة بالدول الصناعية الكبرى والدول المستقرة، ولكن بقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قارياً ودولياً، ومن تقدير شركاء المغرب العالميين، وثقة كبار المستثمرين، كـشركات «بوينج» و«رينو» و«بيجو»، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم، ‬ وذلك ‬راجع ‬بالأساس، ‬في ‬الكثير ‬من ‬الميادين، ‬إلى ‬ضعف ‬العمل ‬المشترك، ‬وغياب ‬البعد ‬الوطني ‬والاستراتيجي، ‬والتنافر ‬بدل ‬التناسق ‬والالتقائية، ‬والتبخيس ‬والتماطل، ‬بدل ‬المبادرة ‬والعمل ‬الملموس. ‬وتزداد ‬هذه ‬المفارقات ‬حدة، ‬بين ‬القطاع ‬الخاص، ‬الذي ‬يتميز ‬بالنجاعة ‬والتنافسية، ‬بفضل ‬نموذج ‬التسيير، ‬القائم ‬على ‬آليات ‬المتابعة ‬والمراقبة ‬والتحفيز، ‬وبين ‬القطاع ‬العام، ‬وخصوصاً ‬الإدارة ‬العمومية، ‬التي ‬تعاني ‬من ‬ضعف ‬الحكامة، ‬ومن ‬قلة ‬المردودية. ألفت كتباً ونشرت مقالات كثيرة البعض منها في صحيفة «الاتحاد» عن مبدأ العقلانية، ولعمري لأنها هي الدينامو المحرك لكل شيء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتنموياً وتعايشاً بين أفراد المجتمع الواحد، ومن دونها صل صلاة الجنازة على قطاعات حيوية في البلد. العقلانية الصحيحة، المسؤولة والراشدة هي التي تكون مدفوعة بروح المسؤولية الذاتية والجماعية وبروح النقد التي تتجاوز الصراعات والأسئلة الخاطئة والفاشلة والتقابلات العميقة، وهي التي توازن بين الرؤية الثباتية والرؤية الحركية التي تشخص وتؤثر على الذات في نظرة تجمع بين التحليل والتركيب والنقد والإصلاح والمنهج والرؤية لبناء أي قطاع مجتمعي، بل وأي نظام معرفي وهّاج يبعث الحياة في المجتمع. هاته العقلانية هي التي تهذب الذات من رواسب اللاعقلانية وتروض الإنسان على المفاهيم العقلانية لاستنباتها استنباتاً داخلياً، ومن هنا فشلت أحزاب مغربية عديدة في القيام بدورها في المجال السياسي العام، ومن هنا فشل الإدارة العمومية المغربية في الارتقاء بدورها الحساس، ومن هنا أيضاً ورقة الإقالة وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس في وجه كل مسؤول ثبت في حقه الإبطاء والنكوص في النهوض بمهامه في خدمة المواطنين. وقد اعتبر الخطاب الملكي أن العديد من الموظفين العموميين لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائماً روح المسؤولية، مشيراً إلى أن العديد منهم لا يقضون سوى أوقات معدودة داخل مقر العمل: «إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين». وتناول الخطاب الملكي قضية مدينة الحسيمة عندما تساءل عن مهمة الأحزاب خارج أوقات الاقتراع الانتخابي، أليس هي خدمة المواطن وتصريف الشأن العام، عوض الانغماس في المزايدات السياسوية والصراعات الحزبية الضيقة والتراشق بالمسؤوليات ‏‭!!‬ وأكد الملك محمد السادس، أنه لن يقبل بأيّ تراجع عن المكاسب الديمقراطية، ولن يسمح بأية عرقلة لعمل المؤسسات؛ «فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل»، وخيّر الملكُ المسؤولين المغاربةَ بين ممارسة صلاحياتهم أو الاستقالة، وقال في هذا الصدد: «عوض أن يبرر المسؤول عجزه بترديد أسطوانة «يمنعونني من القيام بعملي»، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد»، مؤكداً أن «المغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية». الخطاب الملكي استوفى تشخيص ما أعوج في المسيرة التنموية في المغرب، وأنار مشكاتها للمستبصرين وأذكى سراجها، وأوسع في فضاء المعارف نطاقها وأدار سياجها. والأهم من ذلك كله هو وضع كل واحد أمام مسؤولياته للنهوض بالقطاعات المتعثرة في بلد إمكانياته محدودة، ومع ذلك استطاع كل مرة أن يمر بسلام وسط الأمواج العاتية، مجذراً بذلك استثناءه في المنطقة بأكملها.