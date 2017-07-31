دور الأبحاث في التصدي للتشدد تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 إن الحديث عن الضغوط الغربية على الدول العربية في تدبير قضايا مجتمعية مصيرية، من قبيل تدبير قضايا الشباب، يستلزم منا أن نتوقف عند أهم العوائق التي تحول دون نجاح الاستراتيجيات العربية التي تسعى جاهدة إلى معالجة أسباب الغلو الديني في صفوف الشباب، وهي الأسباب الخارجية التي تشوش على المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية في التضييق على الخطاب الإسلامي المتشدد، سواء جاءت في شكل مراجعات فقهية صدرت عن الحركات الإسلامية المتشددة، والتي راجعت أدبياتها السابقة، وأصبحت اليوم تؤمن وتدعو إلى خطاب إسلامي وسطي، أو عبر تدابير بعض الدول العربية في توفير الحماية اللازمة لشبابها من جماعات القتال أو تيارات الإلحاد أو اليأس. السياسات الغربية، وخاصة منها السياسات الأميركية، فلا حاجة لنا لأن نتوقف عند التناقضات في التدابير والإجراء التي تخص قضايا العالم العربي والإسلامي، بل إننا قد نجد أن المواطنين العرب البسطاء يتابعون أدق التفاصيل لجديد هذه القضايا عبر ما تبثه المحطات الفضائية العربية والغربية، حتى أنه بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لم يتوقف الرئيس الأميركي الجديد عن تأكيد دعمه الكامل لإسرائيل، والتزامه في مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل والتأكيد على أن القدس ستبقى عاصمة لدولة إسرائيل. إن إصرار بعض السياسات الغربية المتطرفة وبعض الدراسات البحثية الشاذة في الغرب عموماً على عدم إنصاف القضايا العربية والإسلامية المصيرية، يساهم بشكل مباشر في إعاقة المشاريع الكبرى والضخمة التي تقوم بها أغلب الدول العربية والإسلامية من أجل مواجهة الخطر الإرهابي وطرق توظيف واستغلال الشباب في شبكات التطرف والعنف والإرهاب. إنه بخلاف تعامل الدول الغربية مع قضاياها الاستراتيجية، من خلال فتح المجال لهذه المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والأبحاث لتنوير الطريق أمام صناع القرار في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، أنه من الغريب أن تكون الدول العربية والإسلامية ضحية للأعمال الإرهابية، ولا تضم ما يكفي من مراكز بحثية أو مراصد متميزة ومتخصصة في متابعة ورصد واستشراف آفاق الظاهرة الأصولية الإرهابية، فقد تعرضت أغلب الدول العربية من الخليج إلى المحيط، من السعودية إلى موريتانيا، إلى تفجيرات إرهابية، وبالرغم من ذلك، لا زالت النخب الفكرية والإعلامية مترددة في تأسيس مراكز متخصصة لمتابعة الظاهرة، ولو قمنا بمقارنة سريعة مع الأوضاع في الولايات المتحدة الأميركية، لوجدنا أن الإحصاءات تتحدث عن وجود ما لا يقل عن أربعة آلاف معهد ومرصد تعنى بمتابعة أهم القضايا الاستراتيجية للإدارة الأميركية، وعلى الرغم من الصعوبة التي قد تصادف الباحث في التمييز بين ما تقوم به هذه المؤسسات الخبيرة وجماعات الضغط (اللوبيات)، فإنهما يشتركان معاً في لعب دور كبير وقوي في إعداد الاستراتيجيات وتوجيه السياسة الخارجية واستشراف المستقبل واستشعار الأخطار أو الصعوبات التي قد تصادف مسيرة الولايات المتحدة الأميركية. فإلى متى تبقى دولنا مقصرة في خلق فضاءات للتفكير، وإدراج علم المستقبليات في سياساتها التعليمية أو البحثية؟ *أمين عام المؤتمر الإسلامي- الأوروبي