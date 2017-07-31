تراجع خصوبة الرجال ومستقبل الجنس البشري تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 في دراسة نشرت في العدد الأخير من إحدى الدوريات الطبية المتخصصة في الخصوبة والإنجاب، حذر علماء من أن الجنس البشري مهدد بالفناء، بالنظر إلى الانخفاض المستمر في خصوبة الرجال. وأطلق العلماء تحذيرهم هذا بناء على تحليل ما يقارب 200 دراسة أجريت ما بين عامي 1973 و2011 في أميركا الشمالية، وأوربا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وأظهر مجمل نتائجها انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور، بمقدار النصف، خلال أقل من 40 عاماً. وعلى النقيض من ذلك، لم تظهر الدراسات انخفاضاً يذكر في عدد الحيوانات المنوية والخصوبة بين الذكور في أميركا الجنوبية، أو آسيا، أو أفريقيا. ويرد البعض السبب في ذلك إلى أن دول تلك القارات لم يجرِ فيها عدد كافٍ من الدراسات، كما أن الرجال فيها لا يتعرضون للأسباب والعوامل نفسها التي أدت لتراجع خصوبة رجال قارات أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا. وتُعرّف الخصوبة على أنها القدرة على إنجاب ذرية، بينما يشير معدل الخصوبة إلى عدد الذرية التي أنجبها زوجان، أو تلك التي أنجبها شخص ما أو المجتمع برمته. ومن المعروف أن الخصوبة ومعدلها يتأثران بعوامل عدة متداخلة ومتشابكة، مثل كمية ونوع التغذية، وهرمونات الجسم، والسلوك الجنسي، والثقافة المجتمعية، والتوقيت، والحالة الاقتصادية، ودرجة القرابة، والغريزة، ونمط الحياة الشخصية، والمشاعر والأحاسيس. وترتبط معدلات الخصوبة ارتباطاً وثيقاً بالتوقعات السكانية المستقبلية، حيث إنه من المعروف والثابت في مجال الدراسات السكانية، أنه كي يظل عدد السكان في مجتمع ما ثابتاً دون تغيير خلال السنوات والعقود القادمة، فلا بد أن يتساوى معدل الإنجاب -على الأقل- مع مستوى معدل الإحلال، وهو الحد الأدنى من عدد الأطفال الذي ينبغي أن تنجبه كل امرأة خلال حياتها للمحافظة على عدد السكان ثابتاً. وهذا المعدل يتراوح حالياً ما بين 2,1 طفل لكل امرأة في الدول الصناعية، وما بين 2,5 إلى 3,3 طفل لكل امرأة في الدول النامية والفقيرة، بسبب ارتفاع معدل الوفيات في تلك الدول. وبوجه عام، ومن المنظور العالمي، يحتاج الجنس البشري برمته إلى معدل إنجاب يبلغ حوالي 2,3 لكل زوجين، حتى يظل عدد أفراده ثابتاً. وحتى الآن ليس من المعروف بشكل واضح ومؤكد العوامل المؤثرة في ازدياد أو انخفاض قدرة الرجال على إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتي ازدياد أو انخفاض خصوبتهم، وإنْ كانت أصابع الاتهام كثيراً ما توجه إلى الملوثات الكيماوية، خصوصاً تلك المستخدمة في المنتجات البلاستيكية وفي المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى السمنة، والتدخين، والتوتر، وحتى نوعية الغذاء، وحجم النشاط البدني وممارسة الرياضة، وعدد ساعات مشاهدة التلفزيون. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة نشرت عام 2013 أجراها علماء جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 20 ساعة أسبوعياً في مشاهدة التلفزيون ينخفض لديهم عدد ونوعية وحيوية الحيوانات المنوية بشكل كبير، وعلى العكس من ذلك، ترفع ممارسة الرياضة لأكثر من 15 ساعة أسبوعياً من عدد ونوعية وحيوية الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ. وفي الوقت الذي لا يتفق فيه كثيرون مع تقدير خطورة الوضع وشدة التحذير الصادر هذا الأسبوع، إلا أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أن نصف المجتمعات البشرية -تقريباً- يعاني حالياً معدل خصوبة أقل من الحد الأدنى لمعدل الإحلال. ففي الدول الأوروبية على وجه الخصوص، وصلت معدلات الخصوبة إلى مستويات منخفضة جداً، إلى درجة أن مجتمعات هذه الدول ستشهد انكماشاً سكانياً خلال عقود قليلة، وربما انقراضها التام حتماً، خصوصاً في ظل حقيقة أن أياً من الدول التي شهدت تراجعاً في معدل الخصوبة إلى مستويات أقل من معدل الإحلال لم تنجح أبداً في عكس هذا الاتجاه، وفي رفع معدل الخصوبة إلى أعلى من معدل الإحلال، أو حتى بقدر مساوٍ له.