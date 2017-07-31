تميم.. الوجه الآخر لـ«الجزيرة» تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 عندما يوجه رئيس أي دولة خطابه إلى الشعب، فمن البديهي أن ما يقوله يجد طريقه إلى آذان وعقول العامة بكافة فئاتهم، وبالتالي يكون استيعاب المتلقي لرسالة ذلك الرئيس يتوقف على العديد من العوامل منها الثقافي والنفسي. ولقد توقفت طويلاً عند الخطاب الذي ألقاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الحادي والعشرين من الشهر الحالي بعد فترة صمت طويلة منذ اندلاع الأزمة بين نظامه وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. ولقد لاحظت شدة حرص «كاتب الخطاب» على ترسيخ مصطلحات ومفاهيم محددة في أذهان المستمعين بما يتوافق والرسالة الإعلامية المشوهة والزائفة التي تبثها شبكة قنوات «الجزيرة». ونستنتج من ذلك أن خطاب أمير قطر جاء متوافقاً تماماً مع الخطاب الإعلامي لبلاده، بل وليؤكد ما تبثه «الجزيرة» يومياً، وبالتالي يصبح لدى المواطن القطري قناعة بأن ما يسمعه ويشاهده يومياً في «إعلام التضليل» هو الحقيقة بعينها طالما أكد عليها أمير بلاده. وعلى الجانب الآخر، ذكر «تميم» عدة مفاهيم أراد من خلالها إيصال رسالة للمواطن القطري مفادها أن ما تقوم به بلاده هو الصحيح وبأنها «ضحية» التقدم والانفتاح واستقلالية الرأي. ومن ضمن ما ذكره أمير قطر أن بلاده هي من أرست الثورة الإعلامية في المنطقة، وأنها تقود حرية التعبير واستقلالية السياسة الخارجية وتحارب الإرهاب بلا هوادة لأنه جريمة ضد الإنسانية، وهي من تدعم المقاومة والتطلعات العادلة للشعوب العربية، وأن الدوحة لا تعّلم أبناءها الوشاية والكذب، ولديها فقط الفهم الصحيح للدين الإسلامي. ولكن من أهم ما شدد عليه أمير قطر عدة مرات هو أن حكومة بلاده استطاعت أن توفر كافة احتياجات المواطن والمقيم من غذاء وغيره، وأن «الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي» والفضل يعود حسب كلامه إلى تركيا وأطراف أخرى فتحت أجواءها ومياهها الإقليمية لقطر والمقصود هنا بالطبع إيران. والمفارقة هنا أن جميع فئات الشعب القطري الشقيق والمقيمين بكافة مستوياتهم الثقافية والتعليمية والدينية يعلمون علم اليقين أن قطر ليست دولة زراعية أو صناعية، بل تقوم باستيراد كافة احتياجاتها من الخارج، وبالتالي كيف سارت الحياة بشكل طبيعي مع توفير مقوماتها في ظل «الحصار» الذي تدعيه وسائل الإعلام القطرية، والذي جاء خطاب «تميم» ليؤكد عليه؟ بل كيف ستقوم الحكومة القطرية بتنفيذ توجيهات «تميم» بالانفتاح على العالم الخارجي وعقد الاتفاقيات الدولية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لقطر في ظل ما تروّج له الجزيرة من «الحصار»؟ وشخصياً تيقنت من حجم المأساة التي يعيشها النظام الحاكم في الدوحة، والفجوة العميقة الموجودة بين المواطن القطري وآلة الإعلام ممثلة بـ"الجزيرة"، إذ من المؤكد أن الأول لا يُصدق ما تروّج له الثانية من تضليل وأكاذيب، وخاصة فيما يتعلق بأكذوبة «الحصار». وبالتالي وبهدف إنقاذ الموقف الكارثي الذي بلغته «الجزيرة» وفي محاولة فاشلة لإقناع الرأي العام القطري تم استضافة أمير قطر في وسائل الإعلام ليكون الوجه الآخر للجزيرة، وليروج لنفس الأكاذيب والتضليل، وبرأيي أن المواطن القطري لم ولن يستمر في تصديق تلك الافتراءات. د.عبدالله محمد الشيبة* *باحث إماراتي