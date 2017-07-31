جهود متواصلة لدعم اللغة العربية تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 نظَّمت، مؤخراً، «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» حلقة شبابية هي الأولى من نوعها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «كيف نجعل لغتنا العربية لغة العلوم والمعرفة؟»؛ وذلك بالتعاون مع «مجلس الإمارات للشباب»، وبمشاركة شعبية حاشدة عبر وسمَي #حلقات_شبابية، و#بالعربي، اللذين حققا أعلى نسبة مشاهدة، وقد جاء تنظيم هذه الحلقة الشبابية في إطار الجهود المتصلة التي تبذلها مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها كافة، الهادفة إلى نشر استخدام اللغة العربية وتعزيزه؛ ولاسيَّما بين الأجيال الناشئة؛ وذلك ترجمة لرؤية تتبناها القيادة الرشيدة للدولة منذ نشأة اتحادها، ويتزايد التزام تطبيقها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- التي تقوم على أهمية تعزيز مكانة اللغة العربية، والحفاظ على عناصرها ومكوِّناتها كافة؛ لتكون بالفعل وعاءً ثرياً للثقافة الوطنية، وركيزة قوية للتنمية المعرفية في الدولة. وفي سياق تعاون مختلف الجهات المشاركة في الحلقة الشبابية لإحياء اللغة العربية، وتوظيفها في العلوم والقضايا العصرية في شتى المجالات، ودعم استخدامها بين مختلف فئات المجتمع، أعلنت الجهات المشارِكة حزمة من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق ذلك الهدف المرجو؛ إذ أعلنت «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» عزمها استحداث «مجلس الشباب العربي للمعرفة»، الذي سيساعد على دعم المعرفة في الوطن العربي، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق مبادرة «بلغتي العربية أُغرِّد»؛ وذلك لحث الطلبة على استخدام اللغة العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المبادرات التي تأتي ضمن سلسلة لا تنتهي من المبادرات والخطى التي تعكس نهج الدولة البيِّن الذي يضع اللغة العربية ودعم استخدامها أولوية رئيسية. وينطوي هذا النوع من المبادرات والفعَّاليات على دلالات عدَّة لعل أهمها، أولاً، لا تدخر القيادة الرشيدة للدولة جهداً في الحفاظ على اللغة العربية؛ كونها اللغة الوطنية التي تعبِّر عن حضارة الدولة، وترمز إلى هويتها الوطنية، وتعكس خصوصيتها الثقافية والحضارية والمجتمعية. ثانياً، يوماً تلوَ الآخر تتزايد حاجتنا إلى مثل هذا النوع من المبادرات، ولاسيَّما مع وجود أبناء أكثر من 200 جنسية بمختلف لغاتهم وثقافاتهم وحضاراتهم في ربوع دولة الإمارات؛ ولذا فإن دعم اللغة العربية وحمايتها باتا ضرورة ملحَّة؛ كونها حائط الصدِّ القوي أمام التأثيرات الثقافية الوافدة، التي تلقي بظلالها السلبية على اللغة العربية. ثالثاً، بعد أن أضحت المدارس التي تدرِّس باللغات الأجنبية سمة من سمات عصرنا هذا، وأصبح التعلم باللغة الأجنبية مظهراً من مظاهر الفخر لدى كل من الآباء والأبناء، تتزايد خطورة الوضع، ويتطلَّب المزيد من الجهد للحفاظ على اللغة العربية من الاندثار وسط صخب العولمة والتكنولوجيا والتحضُّر الذي يحتل عقول أبنائنا سريعاً. رابعاً، يتيح لنا مثل هذا النوع من المبادرات فتح باب الحوار مع الشباب، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي من دون شكٍّ ستكون مجدية وقابلة للتطبيق؛ نظراً إلى اتسامها بالابتكار والمعرفة، كما أنها تعزِّز إشراكهم في تنمية المجتمع في المجالات كافة؛ فهم العقول النابضة بالوعي والإبداع، وهم الثروة الحقيقية القادرة على إكمال المسيرة التنموية للدولة. ـ ـ ــ ـ ـ *عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.