رعاية أصحاب الهمم من أولويات القيادة الاستثنائية تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 سيظل العالم يقف منبهراً بالإنجازات العظيمة والأفكار المبتكَرة التي لا تكفُّ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الفريدة عنها، وستظل الإمارات نموذجاً يحتذى به على كل المستويات، وفي جميع مناحي الحياة، ولاسيما الجانب الإنساني، وبشكل خاص رعاية أصحاب الهمم، وتوفير جميع الإمكانيات التي تتيح لهم المشاركة بفاعلية في تنمية مجتمعهم، وتسخير الظروف التي تؤهلهم للحصول على حقوقهم بمساواة كاملة؛ وهذا بالإضافة إلى الرعاية الكاملة التي توفِّرها الدولة لفئة كبار السن؛ بهدف تسهيل ممارسة أمورهم الحياتية بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والعمرية؛ وترجمة لتلك المبادئ التي تُعَدُّ من أساسيات قيام الدولة وبنائها؛ وفي بادرة مميزة وفريدة، أعلنت إدارة بلدية العين إطلاق مشروع مركبة الخدمة المتنقلة؛ بهدف توفير الوقت والجهد، وإسعاد المتعاملين لإنجاز الأعمال والخدمات البلدية التي يرغب فيها كبار السن وأصحاب الهمم وفق أحدث المعايير والتقنيات، من دون حاجة إلى مراجعتهم مراكز الخدمات في البلدية؛ إذ تغطِّي هذه الخدمة خمسة قطاعات لكل أنحاء المدينة وضواحيها، ويتم إنهاء الخدمة خلال 20 دقيقة بالمجان من دون أي رسوم مالية، وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مؤخراً في مقر إدارة بلدية العين، وقد باتت خدمة المركبة المتنقلة خياراً استراتيجياً لعدد كبير من الفئات المجتمعية التي لها ظروف خاصة تحول دون قدرتها على الحضور إلى مراكز الخدمات في فروع البلدية، وبعد أن حققت المرحلة الأولى من المشروع الهدف المرجو منها، وأنجزت 170 ألف معاملة خلال سنة واحدة عبر مركبة واحدة، تم إطلاق الخدمة بشكلها الجديد مع تخصيص خمس سيارات مزوَّدة بكل التقنيات اللازمة. وبعد أن تفرَّدت بإطلاق اسم «أصحاب الهمم» على تلك الفئة لم يعد هناك منافس حقيقيٌّ لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الاستثنائية في رعاية أفراد هذه الفئة المستضعَفة، ودمجهم بالشكل الصحيح في المجتمع، وباتت الإمارات دولة رائدة في رعايتهم، وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل؛ وذلك بهدف إظهار قدراتهم، وجعلهم فئة منتجة تسهم بفاعلية في العملية التنموية، ولطالما تميَّزت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ببعدها الإنساني المشرق الذي يقدِّم يوماً تلو الآخر نموذجاً مشرِّفاً وجديداً يستلهم العالم منه المعنى الأمثل للقيادة. وتعكس تلك الجهود المستمرة النهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبناه الدولة في دعم أصحاب الهمم، والذي يتميز به مجتمع الإمارات، ويجد روافده في عادات الشعب الإماراتي وتقاليده؛ إيماناً من الدولة قيادةً وشعباً بأن لأصحاب الهمم حقاً في العيش الكريم؛ لذا أصبح العمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، والقضاء على كل أشكال التمييز التي قد يتعرضون لها، إحدى الأولويات الأساسية لدى الدولة وقيادتها الاستثنائية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية