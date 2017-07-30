«مستقبل» المجر تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 في غضون العام الماضي، دافع رئيس الوزراء المجري «فيكتور أوربان» عن حملة تهدف إلى منع اللاجئين من دخول بلاده، أفضت إلى تشديد الإجراءات بحق المنظمات غير الحكومية، وهددت بإغلاق جامعة عالمية شهيرة. وربما تكون انتقادات «أوربان» للملياردير المولود في المجر «جورج سوروس» والاتحاد الأوروبي، مشهورة لدى بعض الناخبين، لكنها لا تجعل معظم المجريين يعتقدون أن الحياة ستكون أفضل في دولتهم، بحسب استطلاع جديد أجراه «المعهد الجمهوري الدولي». وبعد إجراء ألف مقابلة شخصية في أنحاء المجر خلال شهر مارس الماضي، توصل «المعهد» إلى أن 50 في المئة لا يعتقدون أن الشباب اليوم لديهم مستقبل جيد. ويشعر 68 في المئة من الناس أن السياسيين لا ينصتون إلى احتياجات الشباب. وأما بالنسبة لما يشكل تهديداً حقيقياً على أولئك الشباب: يشعر 34 في المئة أن «الإفلاس واختفاء أنظمة الضمان الصحي والاجتماعي» هما أكثر ما يهدد طريقة حياة المجريين ومستقبل أبنائهم. وبالمقارنة، يعتبر 19 في المئة فقط أن الهجرة والتغير الديموغرافي هما أكبر تهديد، في حين لا يلقي سوى ثلاثة في المئة فقط باللوم عليهما في ضياع الثقافة والقيم. وفي رد على السؤال حول أكبر مشكلة تواجه المجر في الوقت الراهن، أجاب 28 في المئة أنه الفقر وغياب المساواة الاجتماعية، في حين اعتبر 15 في المئة أن المشكلة الأكبر هي الفساد، وذكر 13 في المئة أنها البطالة. وعلى رغم من أن 42 في المئة من الناخبين الذين حسموا أمرهم أكدوا أنهم سيصوتون للحزب الحاكم، إذ عقدت الانتخابات الأحد المقبل، وهي نسبة أكبر من التي يمكن أن يحصل عليها أي حزب آخر، إلا أن ذلك الاستطلاع يظهر أن المجريين غير راضين عن مجموعة المؤشرات الاقتصادية، ويخشون من أنهم لن يتركوا مستقبلاً أفضل لأبنائهم. إيميلي تمكين: محللة سياسية أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»