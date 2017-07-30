لندعم استقرار العراق

تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017

يقف العراق اليوم في مفترق طرق بعد تحرير الموصل من إرهاب تنظيم «داعش» وبدء الخلافات بين الفصائل السياسية التي تحكم العراق، والأمر المؤكد هو أن الصراعات الداخلية بين السياسيين الذين يحكمون العراق لن تهدأ بعد القضاء على التنظيم الإرهابي، بل إن كل المؤشرات تشير إلى بدء الخلافات وعودة الصراعات الكاملة على أسس طائفية بغيضة. فالانقلاب الذي قاده عمار الحكيم داخل «المجلس الأعلى الإسلامي» بخروجه من هذا التنظيم وتأسيس تيار جديد، قام بإقصاء الحرس القديم وجاء بقياديين شباب لديهم صلات طيبة بالمعسكر الغربي.

والسؤال الآن هو: لماذا غيَّر القادة العراقيون مواقفهم السابقة تجاه الأوضاع الداخلية وعلاقاتهم بإيران وإبداء الرغبة في التقرب إلى الولايات المتحدة؟

الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب غيّرت النهج القديم لسياسة الرئيس السابق أوباما الذي قام بالانسحاب من العراق في عام 2011. واليوم عادت القوات الأميركية للعراق في صيغة مستشارين، وكانت أعدادهم في البداية 5000 شخص، ثم ازداد عددهم إلى 12000 من الخبراء والمدربين والطيارين، وتمت إعادة تأهيل عدد من القواعد العسكرية، مثل قاعدة «القيّارة» في الموصل، وقاعدة «بلد» في محافظة صلاح الدين، و«عين الأسد» في غرب الأنبار.. وكلها تقع في مناطق سنية في شمال العراق وبجوار الأكراد، مما يدل على أن السياسة الأميركية قد غيّرت اتجاهها في عهد الرئيس ترامب. ومن أولى أولويات الولايات المتحدة حالياً القضاء على الإرهاب، وكذلك وضع كوابح للتمدد الإيراني في العراق والمنطقة. فقد صرح الرئيس الأميركي مؤخراً بأن إيران تدعم الإرهاب، وأن بلاده لن تتساهل مع السياسة الإيرانية في المنطقة، وهي السياسة الرامية إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن عن قبوله بالوجود الأميركي المحدود، وبغرض تدريب قواته وتهيئتها لمواجهة الإرهابيين في مرحلة ما بعد «داعش».

لكن ما هي خيارات إيران تجاه التصعيد الأميركي في العراق والمنطقة؟ إيران رغم خطب قادتها الثورية واعتبارها الولايات المتحدة «دولة استكبار شيطانية»، فإن النظام الإيراني يعي ويعرف قدراته العسكرية ولن يغامر بمواجهة مع الولايات المتحدة، لذلك تعمد إيران إلى احتواء وامتصاص الهجوم الأميركي عليها، خصوصاً أنها حققت مؤخراً ما تراه «مكاسب» لصالح سياستها في المنطقة.

لذلك فالمطلوب من دول الخليج العربية هو دعم الحكومة العراقية بكل إمكانياتها، فتحرك السعودية نحو تحسين علاقتها ببغداد، ودعوة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق.. خطوات في الطريق الصحيح. نأمل أن يغير قادة العراق وساسته أسلوب حكمهم وتفكيرهم بما يخدم مصلحة العراق وشعبه بكل طوائفه ومكوناته، فالعراق بلد متحضر وغني وكل ما يحتاجه هو الاستقرار السياسي.