رداً على د. عبدالله المدني.. تصحيح بعض المغالطات

تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017

يوم الأحد الماضي، الموافق الثالث والعشرين من يوليو 2017، نشرت صحيفة «الاتحاد» مقالاً للكاتب الدكتور عبدالله المدني بعنوان: «سنغافورة.. جدل بشأن ميراث لي كوان يو» للكاتب د. عبدالله المدني، والذي ينطوي على مجموعة من الأخطاء والمغالطات، أطرح منها ما يلي:

أولاً: ورد في مقال الكاتب أنه قد تم اختيار رئيس الوزراء «لي هسين لونج» من قبل والده ليخلفه. والحقيقة أن السيد «لي كوان يو» تخلى عن منصبه كرئيس للوزراء في عام 1990، وخلفه السيد «جوه شوك تونج»، الذي تولى مهام المنصب لمدة 14 عاماً حتى 2004. ثم خلف السيد «لي هسين لونج» السيد «جوه»، إثر اختياره من قبل زملائه في مجلس الوزراء ليصبح رئيساً للوزراء.

ثالثاً: رئيس الوزراء«لي» ليست لديه أية علاقة بقرار تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بمنزل«السيد/ لي كوان يو»، لأنه نأى بنفسه عن أي قرار حكومي يتعلق بالمنزل. وإنما كان نائب رئيس الوزراء«تيو شي هيان»، هو من شكّل اللجنة.

وأخيراً: ورد في المقال ما يشير إلى خلاف بشأن المستقبل السياسي لابن رئيس الوزراء»« لي»، السيد/ لي هونجي. والحقيقة هي أن السيد/ لي هونجي أعلن على الملأ أنه ليس مهتماً بخوض المعترك السياسي، ولم يشجع رئيس الوزراء«لي» نجله على فعل ذلك أبداً. هذه المعلومات التي أطرحها في معرض هذا الرد، الهدف منها إتاحة الفرصة للقراء كي يتسنى لهم الاستفادة من معرفة الحقائق وتصحيح أية مغالطات.

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