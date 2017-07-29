اهتمام استثنائي بقطاع البنية التحتية

في سياق اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل بتطوير بنيتها التحتية، وفق أعلى المعايير العالمية، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أربعة مشروعات بنية تحتية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وتجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال، وتبلغ التكلفة الإنشائية لهذه المشروعات 650 مليون درهم. وتتضمَّن تلك المشروعات الأربعة توفير بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، بما في ذلك أعمال شبكات مياه الشرب، وصرف مياه الأمطار، والصرف الصحي، وكل من شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، وشبكة الكهرباء مع المحطات الفرعية لها، بالإضافة إلى توفير طرق آمنة ومستدامة بما يتناسب مع خطط التطوير في إمارة أبوظبي، ويتم تنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأرقى معايير الجودة والسلامة لمكوِّنات البنية التحتية، وحسب اشتراطات الجهات الخدمية المعنية، وذلك لتوفير خدمات بنية تحتية متطورة ومتكاملة مع الالتزام التام لتقديم أفضل المعايير في مجال الاستدامة الخضراء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وممَّا لاشك فيه أن هذا الحرص على تطبيق أفضل الممارسات والمقاييس التخطيطية العالمية لم يأتِ من فراغ، وإنما ينبع من رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وتحرص على تطبيقها بدقة بالغة تستهدف توفير أفضل السبل المعيشية والخدمات الإسكانية للمواطنين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء للمواطنين، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تستجيب لمتطلَّبات السكان، وترتقي بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية.
وتعكس تلك المشروعات الجهود المستمرة لدولة الإمارات بشكل عام، الناتجة عن الأهمية الاستثنائية التي توليها القيادة الرشيدة للدولة لقطاع البنية التحتية، من دون أن تدخر جهداً في سبيل تطويره من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتأسيس قطاع متطور وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك إيماناً منها بأن قطاع البنية التحتية يمثل إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفاعل أساسي في تلبية التطلُّعات المستقبلية للدولة بما يحقق التنمية المستدامة، وهذا ما آمنت به دولة الإمارات في مختلف المراحل التنموية، وكان عماد النهج الذي سارت عليه في سياق استعدادها المبكر لعصر ما بعد النفط، ولذا يأتي تطوير قطاع البنية التحتية دائماً على رأس الاستراتيجيات والرؤى التنموية التي تنتهجها الإمارات، المتمثلة في «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، والتي تهدف إلى تأسيس قاعدة تنمية شاملة ومستدامة تتوافر فيها العوامل كافة التي تخلق اقتصاداً وطنياً متنوِّعاً يكون ملاذاً آمناً للاستثمار، وبالفعل أثرت البنية التحتية في اقتصاد دولة الإمارات بشكل ملحوظ، وساهمت في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، ونتيجة لذلك غدت دولة الإمارات تملك أفضل بنية تحتية على المستوى الإقليمي، وواحدة من بين أفضل البنى التحتية على المستوى العالمي، وأصبحت البنية التحتية المتطوِّرة عنواناً لنهضتها الاقتصادية والتنموية والحضارية، وهذا ما تبرهن عليه باستمرار المكانة المتقدِّمة التي تحتلها الإمارات في التقارير الإقليمية والدولية المعنية بمعايير الجودة في البنية التحتية واشتراطات الأمن والسلامة، وهذا ما يجعل الدولة تزخر بشكل متواصل بعدد ضخم من المشروعات الضخمة في المجالات كافة، ما يعكس مدى ثقة المستثمرين بإمكانيات البنية التحتية في الإمارات، فضلاً عن أنه من المتوقَّع أن يشهد قطاع البنية التحتية طفرة استثنائية بفضل المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها خلال الفترة التحضيرية لمعرض «إكسبو دبي 2020».
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.