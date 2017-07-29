اهتمام استثنائي بقطاع البنية التحتية تاريخ النشر: السبت 29 يوليو 2017 في سياق اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل بتطوير بنيتها التحتية، وفق أعلى المعايير العالمية، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أربعة مشروعات بنية تحتية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وتجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال، وتبلغ التكلفة الإنشائية لهذه المشروعات 650 مليون درهم. وتتضمَّن تلك المشروعات الأربعة توفير بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، بما في ذلك أعمال شبكات مياه الشرب، وصرف مياه الأمطار، والصرف الصحي، وكل من شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، وشبكة الكهرباء مع المحطات الفرعية لها، بالإضافة إلى توفير طرق آمنة ومستدامة بما يتناسب مع خطط التطوير في إمارة أبوظبي، ويتم تنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأرقى معايير الجودة والسلامة لمكوِّنات البنية التحتية، وحسب اشتراطات الجهات الخدمية المعنية، وذلك لتوفير خدمات بنية تحتية متطورة ومتكاملة مع الالتزام التام لتقديم أفضل المعايير في مجال الاستدامة الخضراء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وممَّا لاشك فيه أن هذا الحرص على تطبيق أفضل الممارسات والمقاييس التخطيطية العالمية لم يأتِ من فراغ، وإنما ينبع من رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وتحرص على تطبيقها بدقة بالغة تستهدف توفير أفضل السبل المعيشية والخدمات الإسكانية للمواطنين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء للمواطنين، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تستجيب لمتطلَّبات السكان، وترتقي بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.