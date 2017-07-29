«بهاراتيا جاناتا»..استثمار رئاسة «كوفيند» تاريخ النشر: السبت 29 يوليو 2017 أحكم حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند قبضته على السلطة خاصة مع انتخاب مرشحه «رام ناث كوفيند» ليصبح الرئيس الـ14 للهند. فقد حصل كوفيند على 66% من الأصوات في المجمع الانتخابي، الذي يضم أعضاء البرلمان وأعضاء الجمعيات التشريعية في البلاد. وتغلب «كوفيند»، الذي ينتمي إلى الطبقة الدنيا من الهندوس في الهند، والمعروفة باسم «داليت» أو «المنبوذين»، على المرشحة المنافسة السيدة «ميرا كومار» بهامش واسع. ويُعد الرئيس المنتخب حديثاً، 71 عاماً، هو ثاني رئيس يحكم البلاد من مجتمع «الداليت»، الذي ما زال يواجه تمييزاً ونبذاً في أجزاء كثيرة من البلاد حتى يومنا هذا. في الفترة التي سبقت الانتخابات، ووصفت زعيمة حزب المؤتمر «سونيا غاندي» الانتخابات الرئاسية بأنها معركة بين القومية الهندوسية والقوى العلمانية الليبرالية في البلاد. ولكن على الرغم من دعوة المشرعين للاحتكام إلى ضمائرهم أثناء التصويت، إلا أن مرشحة حزب المعارضة ميرا كومار، وهي دبلوماسية سابقة وأول رئيسة للبرلمان الاتحادي، خسرت أمام «كوفيند»، على الرغم من أن أداءها كان أفضل من المتوقع، وحصلت على أعلى نقاط يحصل عليها مرشح خاسر في الانتخابات الرئاسية. ولا يزال حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم على القمة منذ أن فاز في انتخابات ولاية «أوتار براديش» في مطلع هذا العام، وهو الآن يسيطر على السلطة فيما يقرب من نصف الولايات الهندية. وكان اختياره لـ«كوفيند» أيضاً بمثابة استراتيجية سياسية مدروسة لزيادة نفوذه من خلال التواصل مع مجتمعات الطبقة الدنيا. وحيث إن هذا الحزب يعتبر دائماً حزب الطبقة العليا من الهندوس، ففد بعث اختيار «كوفيند» بإشارات تفيد بأن الحزب مستعد الآن لتبني الطبقة الدنيا من الهندوس أيضاً. ومجتمع «الداليت»، الذي يشكل 16% من مجموع سكان الهند، له أهميته في العديد من الولايات الهندية. وعلى مدى عامين حتى الآن، كانت هناك حالات عديدة تعرض فيها رجال من «الداليت» للضرب بوحشية للاشتباه في قيامهم بقتل وسلخ البقر. لذا، فإن الحزب يبذل جهوداً إضافية لجذب قادة «الداليت» إلى الحزب. ويبدو أن اختيار حزب بهاراتيا جاناتا لكوفيند ليس فقط لمراقبة الانتخابات المقبلة في ولاية جوجارت، التي هي الموطن لعدد كبير للغاية من الطبقة الدنيا من الهندوس، ولكن أيضاً لمراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الهند عام 2019. في الانتخابات العامة الماضية، كانت موجة «مودي» هي التي اجتاحت الهند عبر جميع خطوط الحزب والطائفة والعقيدة. وكان ذلك بسبب شعاره بأن يجعل الهند دولة خالية من الفساد، وتعهده بتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية، حيث كانت أجندته تقوم على إجراءات صارمة وحازمة ضد القوى المثيرة للانقسامات. لكن الدولة الآن غارقة في التعصب الديني، وقتل الأبرياء من قبل الغوغاء غير المنضبطين بسبب شائعات تفيد بقيامهم بذبح البقر، علاوة على التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد. كما كان إلغاء بعض فئات العملة في البلاد له آثار سيئة ليس فقط على المزارعين، بل أيضاً على الحياة اليومية للعمال المتجولين والعاملين بالأجر، وأغلبيتهم ينتمون إلى الطبقة الدنيا. وفي هذه الحالة، فإن اختيار «كوفيند» رئيساً للبلاد من المتوقع أن يكون له تأثير على مجتمع «الداليت». وباعتباره عضواً في الطبقة الدنيا من الطائفة الهندوسية، التي ما زالت تواجه تمييزاً بما في ذلك منعها من تناول الطعام مع أفراد الطبقة العليا من المجتمع في القرى والمدن، فإن «كوفيند» سيعمل بلا شك على الإعلاء من شأن طبقة الداليت. وفي النهاية، فمن خلال اختيار «كوفيند» رئيساً للهند، يحاول الحزب الحاكم إضافة هذه الجماعة إلى بنك الأصوات للحصول على أصوات إضافية في مقابل أحزاب المعارضة للفوز في الانتخابات المقبلة. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي