خطاب نود أن نسمع غيره تاريخ النشر: السبت 29 يوليو 2017 استمعنا قبل عدة أيام إلى الخطاب الذي ألقاه أمير قطر عبر شاشات القنوات الفضائية، ومن وجهة نظر تحليلية بحتة ربما يحمل الخطاب بعض المؤشرات ذات الدلالات على نية قطر الاستماع إلى صوت الحق الذي رفعته في وجهها دول المقاطعة الرئيسية الأربع، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وإلى قرب حل الأزمة القائمة حالياً بين هذه الدول من جانب وقطر من جانب آخر، ولكن ما نود التذكير به هو أن الخطابات والتصريحات ليست هي التي ستحل الأزمة، إنما الذي سيحلها هو الاستماع إلى المطالب المطروحة من قطر وتنفيذها، وذلك من خلال النوايا الصادقة، والعمل السريع في هذا الاتجاه، أما غير ذلك من محاولات للهروب إلى الأمام والالتفاف حول القضايا، وعمليات التسويف، وكسب الوقت والمراهنة على الوساطات الدولية، خاصة كالتي قامت بها تركيا، فإنها لن تحل الأزمة وقد تزيدها سوءاً. نحن هنا لسنا بصدد تحليل الخطاب تحليلاً سياسياً متعمقاً لمفرداته وللمصطلحات التي وردت، لكن لابد من الإشارة إلى أن دول المجلس ليست بصدد التعامل مع ألفاظ ومصطلحات وخطب، لكنها لديها رؤية محددة تريد من خلالها من قطر التوقف عن دعم الإرهاب، وعدم إيواء فلول المنظمات الإرهابية والمتطرفة ورموزها وقادتها على أراضيها، وعدم التعامل من خارج السرب مع إيران الدولة التي تستهدف أمن وأراضي ومقدرات دول وشعوب الخليج العربي والعالم العربي، وهذه في تقديري مطالب مشروعة وعادلة، لأنها تمس صلب كينونة ومستقبل العالم العربي برمته. وينطلق موقف دول المجلس ومصر هذا من أنها تؤمن بأن الطبيعة المتغيرة الحالية للسياسات الدولية في الخليج العربي والعالم العربي تحتاج إلى البحث عن مواقف واستراتيجيات وبرامج ومقولات وبنى تنظيمية جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي، تكون الدول المعنية جميعها ضالعة فيها بما في ذلك قطر التي عملت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية على تنفيذ سياسات وتطلعات أساءت إلى أشقائها الخليجيين والعرب، ويرون بأنها آن الأوان لها أن تكف عن ذلك. هذا هو الخطاب المطلوب وليس شيئاً آخر. د.عبدالله جمعة الحاج* *كاتب إماراتي