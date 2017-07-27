الناخب الجمهوري

تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017

تحطم مراراً مشروع قانون الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في تصادم بطيء بين الأيديولوجية التاريخية للحزب ومصالح الائتلاف الانتخابي الحديث. لكن الجمهوريين في الكونجرس عازمون فيما يبدو على السير وسط هذا الحطام. وبعد انهيار أحدث جهود مجلس الشيوخ لإلغاء قانون الرعاية الميسورة في الأيام القليلة الماضية، نشرت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب مسودة للميزانية الاتحادية لمدة 10 سنوات تسير بهم نحو مواجهة مشابهة بين المتشددين في إيمانهم بفكرة الحكومة الصغيرة وبين الحاجات الاقتصادية لقاعدتهم الشعبية البيضاء من العمال وكبار السن.

ورغم كل هذه العثرات التكتيكية، فإن المشكلة الأساسية للحزب الجمهوري أكبر بكثير. فتشريعات الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ تدور في إطار زمني منفصل فيما يبدو. والإصرار على تقليص الضرائب على الأغنياء وتخفيف اللوائح على شركات التأمين وتقليص الإنفاق الاتحادي على تغطية التأمين الموسعة، كل هذا يعكس الاعتقاد الشائع الذي يعود إلى عصر رونالد ريجان بأن ائتلاف الحزب متماسك حول فكرة تقليص حجم الحكومة. لكن اعتماد الجمهوريين تزايد، منذ هذه الحقبة، على الناخبين البيض من العمال والأكبر سنا وسكان الريف الذين يوافقون دوما على أن الحكومة هي المشكلة كما أعلن ريجان. بينما مازال كثير من هؤلاء الناخبين المتعثرين اقتصادياً يتشككون في برامج مثل إعانات الغذاء التي تعطي موارد لمن يعتبرونهم لا يستحقون، لكنهم أكثر تسامحاً مع الإنفاق الاتحادي الذي يدعم مالياً أشخاصاً مثلهم.

لكن بول راين، زعيم الأغلبية في مجلس النواب يقدس، مثل كثير من الجمهوريين، تقليص إنفاقات الحكومة أكثر من كل الأهداف الأخرى.

رونالد براونشتاين: كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تربيون نيوز سيرفس»