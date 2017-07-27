تطوُّر مستمر في دور المؤسسة الشرطية تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 ناقشت ندوة «الوعي الأمني وحماية المجتمع»، التي نظَّمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجلس مزيرعة بمنطقة الظفرة مؤخراً، أبرز مبادرات الشرطة الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني لأفراد المجتمع، والحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان، والارتقاء بمسيرة العمل الشرطي إلى أفضل المستويات. وقد أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، برعاية ودعم القيادة الرشيدة التي أولت اهتمامها لتعزيز الأمن والطمأنينة في إمارة أبوظبي، من خلال تبنِّي استراتيجية شاملة ومبادرات تطويرية للعمل الشرطي والأمني، مؤكداً حرص القيادة العامة على تعزيز مشاركة الجمهور في تعزيز الوقاية من الجريمة، وتحمُّل المسؤولية تجاه المجتمع، ليكون دوره مكمِّلاً لدور الشرطة. وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير أداء المؤسسات الشرطية في الدولة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، واستمراراً لنهج التطوير والتحديث لآليات العمل، تزامنت ندوة «الوعي الأمني وحماية المجتمع» مع إطلاق شرطة أبوظبي شعارها الجديد الذي صُمِّم ليترجم رسالة العمل الشرطي التي تتجسد في صون مكتسبات الوطن، وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين، حيث يأتي الحرص على إسعاد الجمهور، وتلبية احتياجاته من الخدمات الشرطية، في مقدمة أولويات شرطة أبوظبي التي تسخِّر إمكانياتها من أجل تحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية لدى أفراد المجتمع، وتحقيقاً لتلك الرسالة السامية، وفي إطار مواصلة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين، وتعزيز جهود مكافحة الجريمة حفاظاً على مكتسبات الأمن والاستقرار، لا تكفُّ شرطة أبوظبي عن إطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها الخاصة بالوقاية من الجريمة، ومن أبرز تلك المبادرات مبادرة شرطة الخيالة التي جاءت لخدمة منظومة الأمن والوقاية من الجريمة وبث الطمأنينة، وأعيدت إلى شوارع إمارة أبوظبي وأحيائها بعد توقُّف دام عشر سنوات منذ انطلاقها في عام 1974، حيث ستسهم في دعم وإسناد مهام الوحدات الشرطية في الميدان، وتشكل إضافة إلى منظومة الأمن في إمارة أبوظبي، وتعزيز الشعور بالأمن لدى جميع فئات الجمهور، بالإضافة إلى مبادرة دوريات الدراجات الهوائية أيضاً التي تُعَدُّ إضافة نوعية لتحسين الأداء الميداني للمؤسسة الشرطية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته من خلال الحضور الميداني في كل المواقع، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى توفير أعلى درجات الأمن والأمان لكل من يعيشون على أرض الإمارات، كما أن تلك المبادرات تلعب دوراً مهماً في تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى جميع أفراد المجتمع للقيام بدور فاعل تجاه القضايا التي تعزز الطمأنينة والسلامة العامة، وتعزيز تعاون أفراد المجتمع مع الشرطة وتنمية الحس الأمني لديهم بما يسهم في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية