واشنطن وتغيير الواجهة الإعلامية تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 أضحى للبيت الأبيض مدير جديد للاتصالات الحكومية هو «أنتوني سكاراموتشي». وقد تم تعيينه يوم الجمعة الماضي، الحادي والعشرين من يوليو، وهو اليوم ذاته الذي استقال فيه المتحدث باسم البيت الأبيض «سين سبايسر»، والذي حلت محله نائبته «سارة هاكابي». ومن بين أخطاء «سبايسر» الأخرى تصريحاته في الحادي عشر من أبريل الماضي، بعد شنّ الولايات المتحدة هجوماً بصواريخ «كروز» على قوات تابعة لنظام الأسد في سوريا بسبب هجوم كيميائي شنته القوات الحكومية على الشعب السوري، وقد قال في تلك التصريحات: «إننا لم نستخدم الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الثانية، وأي شخص بخسة هتلر، لم يكن حتى يفكر في استخدام الأسلحة الكيميائية». وبإدلائه بذلك التصريح، أكد «سبايسر» فكرة أنه وأعضاء إدارته يجهلون التاريخ، بما في ذلك معرفة أن ملايين البولنديين والروس والغجر وغيرهم تعرضوا لهجمات بالغاز في معسكرات الموت التابعة لهتلر. أما «أنتوني سكاراموتشي»، فهو شخصية مختلفة تماماً، فهو صديق مقرّب لترامب، وقد حقق ثروة من خلال عمله في «وول ستريت»، وحصل على شهادة في القانون من جامعة «هارفارد»، ويرتدي ملابس رسمية تم تفصيلها بطريقة ملائمة، وقصة شعره لا تختلف كثيراً عن قصة شعر ترامب البرتقالي الشهير. ويتمتع «سكاراموتشي» بلباقة كبيرة، ويبدو مصمماً على تحسين رسالة الإدارة الأميركية أمام الشعب والعالم. وقد تعهد بوضع نهاية للتسريبات المستمرة من البيت الأبيض إلى الصحافة. والأكثر أهمية، أنه سيكون على اتصال مباشر بالرئيس، ولن يتعين عليه الرجوع إلى كبير موظفي البيت الأبيض «رينس بريبوس». لكن مهمته التي تنطوي على تحدٍ كبير ستكون أن يبقى على اطلاع بمستجدات رئيسه، الذي دأب على نشر تغريدات وعقد لقاءات عرضية مع الصحافيين كثيراً ما جاءت مناقضة للتصريحات والرسائل الخاصة بالسياسات الرسمية، لتسبب مزيداً من الارتباك. وبالنسبة لترامب، يعتبر فريق اتصالات أفضل ضرورة لمحاولة تغيير أجندة التغطية الإعلامية اللامتناهية حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 والتركيز بدلاً من ذلك على الأجندة المحلية للرئيس ترامب، والتي لم يتحقق منها حتى الآن، رغم جرأتها وشمولها، سوى النزر اليسير بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس والإخفاق في إلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية المحتملة «أوباماكير» بقوانين جديدة من شأنها تقليص تكاليف العلاج الطبي، وجعله أرخص بالنسبة لمعظم الأميركيين. ولا يحظى التشريع المقترح من قبل «الجمهوريين» في مجلسي الشيوخ والنواب في الوقت الراهن سوى بدعم 20 في المئة فقط من الشعب الأميركي. وإلى أن يتم حل مشكلة التدخل الروسي وتشريع الرعاية الصحية، لن يكون هناك وقت أمام الكونجرس كي يعمل على سياسات ترامب الكبرى الأخرى، بما في ذلك مبادرة البنية التحتية الجديدة، والإصلاح الضريبي، وبالطبع، الجدار الكبير على طول الحدود مع المكسيك. وسيكون الاختبار الأهم أمام فريق الاتصالات الجديد في البيت الأبيض هو ما إذا كان سيبقى أفراده جميعاً في العمل بالبيت الأبيض حتى نهاية العام، إذ يعتقد بعض المراقبين أنه أمر مستبعد في ضوء ميل ترامب للتخلي عن المساعدين الذين لا يكونون عند مستوى تطلعاته المرتفعة. --------------- *مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشيونال إنترست» - واشنطن