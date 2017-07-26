الإيدز.. خطر الماضي ومستقبل العلاج تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 انتهت أمس، فعاليات المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لمرض الأيدز، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام في عاصمة النور؛ باريس. ويأتي هذا المؤتمر بعد عقد ونصف من تزايد المخاوف من أن وباء الإيدز المستعر حينها، أصبح يهدد الجنس البشري بالفناء عن بكرة أبيه. هذه المخاوف على مستقبل الجنس البشري، جسدها «تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية المستقبلية» الصادر بداية عام 2003، والذي توقع أن النمو السكاني سوف يتراجع بشكل كبير خلال العقود التالية، بسبب مئات الملايين من الوفيات التي ستحدث بسبب فيروس الإيدز. وهو ما أدى بالمنظمة حينها إلى مراجعة توقعاتها المستقبلية لاتجاهات النمو السكانية، وخفض العدد الإجمالي المتوقع للبشر بحلول عام 2050 من 9.3 مليار إلى 8.9 مليار فقط. وبحسبة بسيطة نجد أن الفارق بين الرقمين هو 400 مليون شخص، هو عدد الأشخاص المتوقع وفاتهم أو فقدان نسلهم بسبب مرض الإيدز بحلول منتصف القرن الحالي. حيث قدر خبراء المنظمة الدولية أنه خلال العقد الأول من هذا القرن سوف يلقى 46 مليون شخص حتفهم بسبب الإيدز، مع ارتفاع هذا العدد إلى 278 مليوناً بحلول عام 2050. وحتى هذه الأرقام الهائلة، ارتأى البعض حينها أنها متحفظة، على أساس أن الأمم المتحدة بنت توقعاتها على فرضية أن معدل انتشار المرض سوف يبدأ في التراجع بحلول عام 2010 عندما تبدأ برامج التثقيف الصحي في إظهار نتائجها. ولحد ما صدقت توقعات الأمم المتحدة، وإن كان لسبب مختلف. فقبل أيام من مؤتمر باريس، صدر تقرير عن «برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز»، أظهر أن الوفيات السنوية بسبب الإيدز قد انخفضت بمقدار النصف خلال العقد الماضي، من 1.9 مليون عام 2005 إلى مليون واحد فقط سنوياً حالياً. ولم يكن السبب في ذلك هو جني ثمار برامج التثقيف الصحي، وإنما اتساع مدى ونطاق من يتلقون العلاج بالأدوية والعقاقير الطبية التي تثبط من نشاط الفيروس، وازدياد نسبتهم لتصل إلى 53 في المئة من جميع المصابين بالفيروس. إلا أن هذا النجاح، أصبح معرضاً للخطر ومهدداً بالفشل، حسب تقرير صدر بداية الأسبوع عن منظمة الصحة العالمية، وحذر من تزايد ظاهرة مقاومة فيروس مرض الأيدز للأدوية والعقاقير المستخدمة ضده حالياً. فمن خلال مسح شمل 11 دولة، تبين أن في 6 منهم تبلغ نسبة مقاومة الفيروس للعقاقير والأدوية شائعة الاستخدام أكثر من 10 في المئة بين المصابين. وتنتج هذه المقاومة في الغالب بسبب عدم التزام من يتلقون العلاج بالجرعات اليومية، إما بسبب عدم انتظام توفر الأدوية والعقاقير، أو نتيجة غياب نظام رعاية صحية قادر على تنفيذ الخطة العلاجية للمريض. وكثيراً ما ينقل هؤلاء المرضى صنف الفيروس المقاوم للعلاج إلى أشخاص آخرين في المجتمع، مما يوسع نطاق المشكلة ويزيد من مداها. هذه المشكلة قد ُتحل بشكل دائم في المستقبل القريب، على حسب دراسة نشرت في العدد الأخير من إحدى الدوريات الطبية المرموقة. في هذه الدراسة والتي شملت أكثر من ثلاثمئة مريض في خمسين مركزاً بحثياً في الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، تم استخدام أدوية وعقاقير عن طريق الحقن، كل أربعة أسابيع، أو حتى كل شهرين. والمفاجأة أن مدى ودرجة الفعالية كان مساوياً أو أفضل من تلقي العقاقير عن طريق الفم، وهو إذا ما تأكد من خلال المزيد من الدراسات والبحوث، فربما يكون بداية الطريق لمنع توالد وانتشار قدرة الفيروس على المقاومة، وربما القضاء التام عليه يوماً ما.