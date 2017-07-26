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شباب الوطن رهانه لتحقيق طموحات المستقبل
تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017
تحظى فئة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم لا نظير له من قبل قيادتنا الرشيدة؛ وذلك في امتداد لنهج حكيم أرساه مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- يضع الاهتمام بهذه الفئة الحيوية، وتطويرها علمياً، وتمكينها عملياً، وتحصينها أخلاقياً، على رأس أولويات الدولة؛ في انعكاس لإيمانه العميق -رحمه الله- بأن الشباب هم العماد الأساسي لبناء الأمم، والحصن المنيع لصون مكتسباتها وتعزيز هويتها، والضامن الحقيقي لمستقبلها ومستقبل أجيالها القادمة.
وهذا الاهتمام الكبير المتواصل بالشباب بات سمة مميِّزة لدولة الإمارات، وركناً أساسياً من أركان مسيرتها التنموية؛ إذ لا تخفي قيادتنا الرشيدة على الدوام أن شباب الوطن هم رهانها ورهان الوطن على أن الإمارات ماضية بكل خطى واثقة نحو تجسيد «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، أو بعبارة أخرى نحو المستقبل المشرق الواعد الذي ينتظرها وينتظر الأجيال الإماراتية المتعاقبة عندما تتوَّج دولتنا الحبيبة في صدارة أفضل دول العالم ريادةً وسعادة.
وهذا الرهان على شباب الوطن ينبع من الثقة المطلقة التي تملكها قيادتنا الرشيدة بأن الإمارات حتماً ستجني ثمار غرسها الطيب؛ فما زرعته القيادة الرشيدة، وما زالت، في عقول أبناء الإمارات ونفوسهم من حب راسخ للوطن، وإخلاص كبير في خدمته، وروح متقدة من الطموح المرتكز على أدوات عصرية من الإبداع والابتكار، وقيم متجذِّرة من الإيجابية، وتوقٍ دائم إلى الانفتاح على أرقى التجارب العالمية، بدأ بالفعل يؤتي حصاده إنجازاتٍ رياديةً سبَّاقةً حققها أبناء الإمارات وبناتها في ظل رايتها الشامخة. وهو حصاد ممتد ومتواصل -بإذن الله عزَّ وجلَّ - لأنه قائم على خطط واستراتيجيات وبرامج علمية مدروسة للاستثمار في المواطن الإماراتي تواكب أحدث الممارسات العالمية، وتنطلق بالإمارات وشعبها نحو أوسع آفاق التقدُّم والتميُّز في شتى القطاعات والميادين. وضمن هذا السياق جاء تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- خلال استقبال سموه وفداً من «وكالة الإمارات للفضاء»، يرافقه ممثلو قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، أن دولة الإمارات تولي الاستثمار في الإنسان عناية فائقة بوصفه الثروة الحقيقية للوطن، والعمود الأساسي لحماية مكتسباته وإنجازاته وبناء مستقبله، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تضع ثقتها كاملة في كوادرها الشابة المبدعة والمتميزة والقادرة على إحداث التغيير وتحقيق الطموحات الوطنية، ومشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلَّع إلى صناعة الفارق واختصار الزمن عبر تعزيز التنمية المستدامة في المجالات العلمية والتكنولوجية والبحثية والفضائية.
كما أن إعراب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظه الله- عن سعادته برؤية هذه الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة والطموحة في مجال حيوي ومتقدم، وهم يضعون اللبنات الأساسية لجيل من العلماء الذين سيقودون مستقبل قطاع الفضاء الوطني، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- تحرص على إعداد الكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات المستقبل في شتى القطاعات والميادين، يعكس تقدير القيادة الرشيدة للشباب الطموح المبدع، وجهودهم المشهودة في سبيل تجسيد طموحات الوطن، وحرصها المتواصل على توفير بيئة مثالية لهم تمكِّنهم من بلوغ أهدافهم وتطلُّعاتهم النبيلة في خدمة الوطن وصناعة مستقبله، ناهيك عمَّا تمثله القيادة من قدوة ملهِمة تعزز الطاقة الإيجابية في نفوس الشباب، وتحفزهم على تفجير طاقاتهم الإبداعية والابتكارية على أفضل نحو؛ وفي هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظه الله- أن المرحلة المقبلة تتطلَّب مزيداً من الجهد والعطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية والتطور، وتحقيق طموحات الوطن، وتعزيز قدرته على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية