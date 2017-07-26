شباب الوطن رهانه لتحقيق طموحات المستقبل تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 تحظى فئة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم لا نظير له من قبل قيادتنا الرشيدة؛ وذلك في امتداد لنهج حكيم أرساه مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- يضع الاهتمام بهذه الفئة الحيوية، وتطويرها علمياً، وتمكينها عملياً، وتحصينها أخلاقياً، على رأس أولويات الدولة؛ في انعكاس لإيمانه العميق -رحمه الله- بأن الشباب هم العماد الأساسي لبناء الأمم، والحصن المنيع لصون مكتسباتها وتعزيز هويتها، والضامن الحقيقي لمستقبلها ومستقبل أجيالها القادمة. وهذا الاهتمام الكبير المتواصل بالشباب بات سمة مميِّزة لدولة الإمارات، وركناً أساسياً من أركان مسيرتها التنموية؛ إذ لا تخفي قيادتنا الرشيدة على الدوام أن شباب الوطن هم رهانها ورهان الوطن على أن الإمارات ماضية بكل خطى واثقة نحو تجسيد «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، أو بعبارة أخرى نحو المستقبل المشرق الواعد الذي ينتظرها وينتظر الأجيال الإماراتية المتعاقبة عندما تتوَّج دولتنا الحبيبة في صدارة أفضل دول العالم ريادةً وسعادة. كما أن إعراب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظه الله- عن سعادته برؤية هذه الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة والطموحة في مجال حيوي ومتقدم، وهم يضعون اللبنات الأساسية لجيل من العلماء الذين سيقودون مستقبل قطاع الفضاء الوطني، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- تحرص على إعداد الكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات المستقبل في شتى القطاعات والميادين، يعكس تقدير القيادة الرشيدة للشباب الطموح المبدع، وجهودهم المشهودة في سبيل تجسيد طموحات الوطن، وحرصها المتواصل على توفير بيئة مثالية لهم تمكِّنهم من بلوغ أهدافهم وتطلُّعاتهم النبيلة في خدمة الوطن وصناعة مستقبله، ناهيك عمَّا تمثله القيادة من قدوة ملهِمة تعزز الطاقة الإيجابية في نفوس الشباب، وتحفزهم على تفجير طاقاتهم الإبداعية والابتكارية على أفضل نحو؛ وفي هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظه الله- أن المرحلة المقبلة تتطلَّب مزيداً من الجهد والعطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية والتطور، وتحقيق طموحات الوطن، وتعزيز قدرته على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية