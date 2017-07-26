أوهام «الصفقة» تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 في خضم الارتباك المتواصل الذي خلقته إدارة ترامب وما يصاحبه من صخب، يدهشني أن الديمقراطيين يعتقدون أنهم في حاجة إلى مبادرة جادة لإعداد رسائل تخاطب الجماهير في الوقت الحالي. والواقع أن بيانات استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين يعتقدون أن «الديمقراطيين» لا يمثلون إلا كل ما هو معارض لترامب، وأنهم قليلو الصبر فحسب. لكن مشاهدة الزعماء «الديمقراطيين» وهم يعلنون خطتهم الاقتصادية الجديدة وهي بعنوان «صفقة أفضل»، كان محرجاً ومثيراً للارتباك. وأحياناً، أشعر بالشفقة تجاههم. ف«الديمقراطيون» مناهضون لأصحاب الأعمال. وبالتالي لا يمكنهم أن يكونوا من مناهضي أصحاب الأعمال، ومن أنصار خلق فرص عمل في الوقت نفسه. ونحن نعلم ما تنتجه التركيبة الاقتصادية ل«الديمقراطيين». لقد شهدنا ثمانية أعوام من طريقة إدارة أوباما للاقتصاد التي حققت انخفاضا في النمو وبطئا في خلق فرص العمل، وأفادت على الأغلب أصحاب المليارات والصفوة المقيمة على الشواطئ. ورغم مواعظ «الديمقراطيين» المعتادة عن الحاجة إلى اقتصاد يعمل لصالح الشعب الأميركي، لكن كل ما يقدمونه ليس إلا دعوات لمزيد من اللوائح المعرقلة والمزيد من العطايا والمزيد من منح السلطة لواشنطن. إنهم ببساطة لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم. وتحيزهم ضد أصحاب الأعمال يتجلى بوضوح بصرف النظر عن الجهد الذي يبذلونه لإظهار غير هذا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»