عراقي يقاضي بريطانيا! تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 تَجَنّبتُ دائماً، وأودُّ لو أستمر في تجنب الكتابة عن «عبد الحق العاني» الذي يسعى منذ تسعينيات القرن الماضي لمقاضاة بريطانيا عن جرائمها في العراق، وأقام أخيراً باسم الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط، رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، دعوى ضد مسؤولين بريطانيين عن غزو العراق عام 2003. وعندما أراجع ملفات «العاني» المحفوظة عندي إلكترونياً منذ «الغزو»، وتتضمن مراسلاتي مع شقيقه المهندس المعماري طارق، أدرك لماذا لم أكتب عنه، فالكتابات عن العراقيين بالأسود والأبيض، و«العاني» قوس قزح ألوان. وليس مثل «العاني» عراقي متعدد سياسياً وعلمياً وفكرياً. «مهندس اتصالات إلكترونية، ومحامٍ مجاز أمام القضاء البريطاني، وشاعر وكاتب». هكذا يُعَرِّفُ بنفسه في مدونته، و«للمزيد انقُرْ». وأنقُر فأقرأ: «دكتوراه في هندسة الاتصالات الإلكترونية، ودكتوراه في القانون الدولي، وماجستير علوم في هندسة المعرفة، وماجستير آداب في الفلسفة». وأتوقفُ عن النقر عند مسلسل عن العربية بعنوان «قُلْ ولا تقُلْ»، وكتاب بالإنجليزية عنوانه «الأزمة في الإسلام»، ويُدهشني أن لا يبدو بكتاباته الأخيرة مجرد باحث في الإسلام، بل باحث «إسلامي». ومع ذلك انضَمّ «العاني» إلى «هيئة الدفاع الدولية» عن صدام حسين، وذلك «أولاً؛ لأن من حق كل إنسان أن يكون له دفاع مناسب أيّاً كانت تهمته، وثانياً؛ الرغبة في إنهاء احتلال العراق». وهي في تقديره «معركة واحدة لمنع تكرار ما حدث في العراق ضد شعوب ضعيفة أخرى». وكتابه «محاكمة صدام حسين» وثيقة فريدة في القانون الدولي، يتابع فيها تفاصيل الانتهاكات القانونية لكل مراحل المحاكمة، وموضوعه بالأحرى محاكمة الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية التي شاركت في احتلال العراق، و«مجلس الأمن الدولي» الذي شرعن الاحتلال، ويتحمل مسؤولية جريمة الحصار الاقتصادي لإبادة العراق عقب حرب عام 1991، وهي موضوع كتابه الصادر عام 2015 في جزأين؛ «الإبادة الجماعية للعراق»، وعنوانه الثانوي «محو دولة حديثة»، ونقرأ فيه: «كل ما بُني في العراق خلال ثمانين عاماً جرى تفكيكه حجراً حجراً خلال 12 عاماً من الحصار». ويستقصي «العاني» إبادة 9 ملايين عراقي منذ الاحتلال البريطاني عام 1914 وحتى «الاحتلال الأممي» عام 2003. ويُعلن العاني: «أصبح طلب العدالة لشعب العراق رسالتي في الحياة». وعندما سُئل في حديث مع «بي بي سي» عن سبب دفاعه عن «صدام حسين»، رغم فصله من عمله الأكاديمي في جامعة بغداد، واضطراره للهجرة، أجاب: «العراق أكبر من معاناتي الشخصية، وأكبر من صدام حسين». وبالشعر ينعى «العاني» هشاشة العراقيين، ويأسهم، ولامبالاتهم: «يخشى الصغائر مثلهن صغارُ، ويدوس فوق الكبريات كبارُ، ويضيع في لج الحوادث خانعٌ، يشكوه من فرط الخنوع صغارُ. يا بؤس هذي الأرض كيف تضمّنا، تعساً لقومٍ خيرهم أشرارُ».