استراتيجيات دعم المرأة الإماراتية تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 تثبت المرأة الإماراتية يوماً بعد يوم حضورها دولياً وإقليمياً، فهي بفضل توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة جعلت لنفسها موطئ قدم في كل موقع تتولاه، وأثبتت للجميع أنها قادرة على تحقيق حضور مؤثر وفاعل في المهام الموكَلَة إليها بدأب ونجاح. لقد جاء آخر تقرير لمجلة «فوربس الشرق الأوسط» مبشراً بتأثير المرأة الإماراتية عربياً، فحلت 18 سيدة إماراتية ضمن أقوى السيدات العربيات لعام 2017 في قائمتين فرعيتين، إذ تصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، قائمة أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي، وحلت السيدة لبنى العليان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل، في صدارة قائمة أقوى 100 سيدة أعمال عربية. إن احتلال الإمارات مراكز متقدمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمكين المرأة، إنما جاء نتيجة حرص قيادات الدولة الحكيمة على دعمها، وتوفير كل السُّبل اللازمة لإنجاحها في المجالات كافة، فالمكانة التي تحتلها المرأة الإماراتية ليست وليدة اللحظة، بل جاءت لإيمان القيادة بدور النساء في دفع مسيرة التنمية، وتعزيز قدراتهن، وتفعيل مساهماتهنَّ في بناء المجتمعات. ومؤخراً طوَّرت مؤسسة الإمارات برنامجاً يقدِّم الدورات التدريبية إلى المواطنات ضمن مشروع «من منزلي» بوصفه جزءاً من برنامج «كياني»، بغية التعاون مع مختلف الجهات لإيجاد فرص عمل مختلفة من منازلهن، وتمكين من لم يكملن تعليمهن العالي من تعزيز قدراتهن ومهاراتهن التنافسية للحصول على فرص وظيفية مناسبة. وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (عام 2015-2021)، كإطار عام ومرجعي وإرشادي لكل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خطط وبرامج عمل توفِّر الحياة الكريمة للمرأة، وتجعلها متمكِّنة وريادية ومبادرة، لتساهم في المجالات التنموية المستدامة للدولة، استناداً إلى دستورها، ورؤية الحكومة الاتحادية 2021، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بكين، وخطة التنمية لما بعد عام 2015، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية. إن الحديث عن مساهمة المرأة الإماراتية في التنمية ليس مجرد كلام، فقد أثبتت الدراسات أن هناك أكثر من 32 ألف سيدة إماراتية يُدرن مشروعات تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار، إضافة إلى أن المرأة الإماراتية باتت تمثل 43% من القوى العاملة، 66% منهن في وظائف القطاع الحكومي، و30% في الوظائف القيادية العليا، و15% في الوظائف الفنية. وقد كانت رؤية القيادة الرشيدة سبَّاقة دائماً في تمكين سيدات الأعمال مؤسسياً في الإدارة والتشغيل وصناعة القرار، وانخراطهن من خلال ذلك في منظومة الإبداع والابتكار، وعلى كل المستويات، لتثبت المرأة الإماراتية دائماً أنها صاحبة كفاءة عالية في الرؤية الاستثمارية وفي اتخاذ القرار. وبلغت قيمة تداولات المواطنات المستثمرات في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، منذ تأسيسه، أكثر من 111 مليار درهم، بفعل تبلور ثقافة استثمارية لديها، جعلت منها صاحبة ميل إلى الاستثمار، أوصل قيمة مدخراتها إلى ما يزيد على 15 مليار دولار. وقد حققت المرأة الإماراتية إنجازات مؤثرة في المجالات كافة، لكونها مؤهَّلة لممارسة أدوارها في كل ما يعزز التنمية المستدامة، وهي الشريكة للرجل في عملية بناء الدولة، فأصبحت قادرة على إثبات ذاتها في كل منصب تتولاه، لكونها صاحبة مسؤولية وريادة في تحفيز قيم العمل التنموي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية