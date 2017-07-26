حروب التكنولوجيا

تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017

يزيد معمل أبحاث الجيش الأميركي اهتمامه أكثر من أي وقت خلال العقود الماضية، بخوض الحروب ضد خصوم لديهم إمكانات تكنولوجية متطورة بشكل كبير. وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة، يعتزم المعمل تمويل برامج جديدة ذات صلة بـ«الطائرات من دون طيار» وأجهزة «الإنسان الآلي»، التي تعمل بصورة مستقلة وإن لم يكن بشكل كامل، والتي يمكنها التصدي للعمليات الحربية الإلكترونية المعادية.

ويعتزم المعمل أيضاً تمويل جهود جديدة لتطوير الاتصالات وشبكات الاستشعار في ميادين القتال التي يمكن أن تبلي بلاء حسناً في مواجهة الخصوم ممن لديهم قدرات حربية إلكترونية متطورة، حسبما أفاد «فيليب بيرونتي»، الذي تولى منصب مدير المعمل في يونيو الماضي.

فعلى سبيل المثال، استثمرت روسيا بقوة في تكنولوجيا «منع دخول المناطق»، والتي تهدف إلى إبقاء القوات الأميركية خارج أماكن محددة، ويشير تقرير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أن «هناك مناطق في شرق أوكرانيا، لا تعمل فيها الاتصالات الإلكترومغناطيسية، بما في ذلك الراديو والهواتف المتحركة والتلفزيون، بفعل التكنولوجيا الروسية». ويضيف: «إن الحرب الإلكترونية هي أكبر مدمر منفرد لأنظمة الحكومة الأوكرانية، من خلال تعطيل أجهزة التحكم أو إشارات أجهزة تحديد المواقع».

وفي غضون الأشهر المقبلة، سيبدأ معمل أبحاث الجيش الأميركي برامج بحثية جديدة لمواجهة هذه الأنظمة، من خلال تجهيز الطائرات من دون طيار وغيرها بأنظمة تشغيل أكبر وشبكات أفضل، بحيث يمكنها العمل حتى عندما يعطل الخصم قدرتها على الاتصال بالعامل البشري للتوجيه. ويشير «بيركونتي» إلى أن الطائرات من دون طيار وأجهزة الإنسان الآلي من الأنواع كافة لدى الجيش الأميركي، ينبغي أن تكون قادرة على العمل لتوفير ليس فقط بيانات أولية، ولكن أيضاً معلومات، وبدرجة ما، اتخاذ قرارات بشأن ما يتعين فعله في ميدان المعركة.

باتريك تاكر: صحفي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «تربيون نيوز سيرفس»