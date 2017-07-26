الانفجار السكاني وتغير المناخ تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 ظهر قارعو طبول خطر الانفجار السكاني من جديد، وأشارت تقارير في الأيام القليلة الماضية إلى أن الأطفال يدمرون العالم! والأسبوع الماضي تعرض الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون لانتقادات شديدة بعد مؤتمر صحفي لمجموعة العشرين تحدث فيه عن التحديات «الحضارية» لأفريقيا بما في ذلك النساء اللائي «لديهن سبعة أو ثمانية» أطفال. والأسبوع الماضي أيضاً نشرت صحيفة جارديان مقالاً بعنوان «هل تريد أن تكافح تغير المناخ؟ أنجِب أطفالاً أقل»! وكان هذا هو تناول الصحيفة لدراسة نُشرت حديثاً تشير إلى أن الحكومات والأطراف الأخرى صاحبة التأثير لا تنفق ما يكفي من الوقت في الترويج للاستراتيجيات الشخصية «الأكثر فاعلية»- فيما يتعلق بتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون- لتخفيف حدة آثار تغير المناخ مثل عدم امتلاك سيارة وعدم السفر بالطائرة وتناول طعام نباتي وإنجاب عدد أقل من الأطفال. دراسة الباحثين تشير إلى أنه في الغرب، على الأقل، يؤدي اختيار عدم إنجاب طفل إضافي إلى تقليص 58 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام. ولا شك في أن هذه الحجج مصدرها أمين وقائمة على اهتمام حقيقي بمستقبل الكوكب، لكن الحلول ليست واقعية، فالتحولات السكانية لا تتحقق دون صعوبات. ونمو السكان يمكن أن يضغط على الموارد ووفرة عدد الشباب دون فرص قد يؤدي إلى عدم الاستقرار. وزيادة الثروة وارتفاع مستوى تعليم النساء يؤدي عادة إلى مستوى أقل من الخصوبة تلقائياً. ولذا فما الذي ننصح به بالضبط هنا؟ فهناك سياسة كارثية لتحديد النسل في الصين وهناك عدد أكبر من الدول مثل فرنسا تتحرك ببطء ناحية العقم. والاقتراح بأن باقي العالم سيهرع لاقتفاء أثرنا في طريقة الحياة قد لا يكون مغرياً كما نعتقد، ثم هناك البيئة، وأقصد أن تغير المناخ أمر واقع ويتأثر بشكل كبير بالنشاط الإنساني، وهي مشكلة تتزايد أهميتها باطراد. والجدير بالذكر أن هناك علماء اقترحوا في مارس الماضي إطار عمل تشريعياً واقتصادياً يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمقدار النصف كل عشر سنوات اعتباراً من 2020 مع إنزال عقوبة شديدة على المتسببين في انبعاث الكربون. والاقتراح وسيلة كي تطبق الدول اتفاق باريس المبرم في 2015، والذي اتفقت فيه نحو 200 حكومة على الحد تدريجياً من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النصف الثاني من القرن من خلال التحول عن الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن منذ توقيع الاتفاق لم تبذل الحكومات جهداً يذكر لتفعيل ذلك عملياً. والغربيون الذين يحذرون الآخرين من مغبة زيادة عدد السكان ليس لديهم وخز من ضمير فيما يبدو في أن يسافروا حول العالم كي يزيدوا عدد أفراد أسرهم وأن يتبعوا أي وسائل ضرورية ومكلفة من علاجات الخصوبة إلى تأجير الأرحام. وهم يسافرون ويقومون بمساعيهم في الدول نفسها التي يحثون مواطنيها على اتباع وسائل منع الإنجاب بصرامة أكبر، وحين يقدم مدافعون متنورون من بيننا توصيات ينتاب المرء منا شعور منغص بأنهم لا ينظرون إلى أنفسهم وبني جلدتهم بقدر ما يرسمون صورة كاريكاتورية للآخرين من الفقراء وأصحاب البشرات الداكنة ونساء العالم الثالث الذين يتخيل هؤلاء الغربيون أن حياتهن حزينة وصعبة وبالتالي سيرحبن على الأرجح بتقليل إنجاب طفل أو طفلين. إنها نوع من النظرة الاستعلائية غير الرحيمة، صحيح أنها حسنة النوايا لكنها مرعبة، وهي في جوهرها تلغي آدمية الآخرين. كريستين إمبا: صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»