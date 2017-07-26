صفقة أفضل للأميركيين تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 الأسبوع الماضي، مر ستة شهور على تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، ولأول مرة في عقد من الزمن سيطر الحزب «الجمهوري» على البيت الأبيض والكونجرس وفرض سيطرة كاملة على العملية التشريعية ليحقق قائمة أولوياته. لكن بدلاً من أن يخلق الحزب فرص عمل جيدة الأجور، أو يعيد بناء البنية التحتية الأميركية المتهالكة أو يقدم إصلاحاً ضريبياً، أنفق الحزب الشهور الستة في محاولة زيادة كلفة الرعاية الصحية للأميركيين لتمويل تقليص الضرائب لأصحاب المليارات، لكن «الديمقراطيين» لديهم منهج أفضل، بل صفقة أفضل في الواقع. ويوم الاثنين الماضي توجه أعضاء «ديمقراطيون» من مجلسي النواب والشيوخ إلى بلدة بيريفيل في ولاية فيرجينيا لإعلان رؤية جديدة من أجل «صفقة أفضل تتمثل في وظائف أفضل ورواتب أفضل ومستقبل أفضل». وما يحفزنا هو أن كلفة المعيشة تواصل تصاعدها لكن الأسر تشعر أن دخولها وأجورها لا تتزايد. وأصحاب المصالح الخاصة يحصلون على معاملة خاصة بينما الأميركيون من الطبقة العاملة يجري تجاهلهم. والعمال في الريف والحضر يناضلون في اقتصاد وعر ونظام يقف بالمرصاد ضدهم. وقائمة أولوياتنا تركز على جهود خلق فرص عمل وزيادة الدخول للعمال الأميركيين وتقليص كلفة المعيشة للأسر الأميركية وبناء اقتصاد يعطي كل أميركي أدوات ليحقق النجاح في القرن الحادي والعشرين. إنها قائمة أولويات اقتصادية طموحة تمثل التزام «الديمقراطيين» من جديد أمام الرجال والنساء من الطبقة العاملة على امتداد الولايات المتحدة الذين تم تجاهلهم لفترة طويلة من الوقت. وكجزء من هذا الالتزام، يعلن «الديمقراطيون» ثلاثة مقترحات جديدة تضرب بجذورها في منهج جريء للتعامل مع التحديات التي تواجه الولايات المتحدة. وفي أول هذه المقترحات يتعهد «الديمقراطيون» أمام أنفسهم بتحقيق هدف خلق فرص عمل جيدة الرواتب وبدوام كامل لعشرة ملايين أميركي جدد في السنوات الخمس المقبلة. ومع ارتفاع كلفة العقاقير تقل الفرص أمام الأميركيين. ومع اندماج شركات الاتصالات الكبيرة تقل الفرص أمام الأسر الأميركية وتتزايد كلفة الخدمات. ومع اندماج الشركات العملاقة في المجال الزراعي يناضل المزارعون من أجل الاستمرار في ظل ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية. وصحيح أن سعر النفط ينخفض لكن أسعار تذاكر الطيران أصبحت أكثر كلفة وشركات الطيران تستمر في إضافة الرسوم على التذاكر. و«الديمقراطيون» بموجب قائمة أولوياتهم الجديدة يلزمون أنفسهم بفك قبضة أصحاب المصالح الخاصة وبمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تتزايد كل يوم، والتي تتحمل مشقتها الأسر الأميركية منذ فترة طويلة. وهذه هي قوة الدفع التي تكمن خلف مقترحنا الثاني، وهو إعادة قوة الاقتصاد إلى الشعب الأميركي والتصدي للاحتكار والاندماجات بين الشركات الكبيرة التي تضر بالمستهلكين والعمال والمنافسة. وفي المقترح الثالث يتبنى «الديمقراطيون» خطة عمل جريئة غير مسبوقة لتقليص كلفة العقاقير العلاجية التي تمثل أكثر العناصر تأثيراً في زيادة كلفة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة حالياً، وسوف نعزز قوة برنامج ميديكير للتفاوض من أجل أسعار أقل للعقاقير ونجبر شركات إنتاج العقاقير على فتح دفاترهم كي يقدموا لنا المسوغات المقبولة لزيادة الأسعار. الشعب الأميركي يستحق الأفضل. ومع استعادة الحزب «الديمقراطي» السيطرة على الكونجرس سيكون لدى «الديمقراطيين» صفقة أفضل ليقدموها للشعب الأميركي. نانسي بيلوسي: زعيمة «الديمقراطيين» بمجلس النواب الأميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»