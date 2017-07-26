الجواز الكندي تاريخ النشر: الأربعاء 26 يوليو 2017 لكل أمة إبداعاتها، والأمة الكندية وردة من جنة الدنيا، بل وردة وألماسة، أما الوردة فهي من عمل الطبيعة، لكن كندا هي جهد الإنسان كما في وجوه الألماسة المصقولة. تقرأ في جواز «تيري فوكس»، الكندي الذي عبر عرض كندا بساق خشبية، فيما عرف بـ«ماراثون الأمل»، صفحة 31 من الجواز الكندي. في الصفحة الأولى اعتراف بسكان البلد الأصليين، فهو بلد هجرة، وكل مَن فيه مهاجرون، وطوبى للسوريين الفارين من بلادهم، فقد عثروا على وطن فيه الحياة والإقامة الدائمة لهم ولأولادهم. وفي الصفحة الثانية هناك اعتراف بمن بدأ رحلة الرحيل إلى أرض الحريات، إنه «صمويل دي شامبلين». وفي الورقة التي بعدها الآباء المؤسسون للكونفيدارالية من عشر ولايات، بانسجام ووئام، فوقها عبارة من الكاتب «سير جون مكدونالد»: أمة عظيمة، عظيمة في تفكيرها وفي فعلها وفي آمالها، وفي موقعها. ويحق لهم هذا فهم يستقطبون كل عام 300 ألف من الأنام، ولا يصابون بداء كراهية الأجنبي. وفي الصفحتين 10 و11 تدشينات القرن، ومنها سكة حديد تعبر كندا من أقصاها إلى أقصاها، أما عندنا فيفسدون في الأرض، حتى سكة حديد الحجاز التي بناها «العصملية» خرّبها لورنس والأعراب، وبقيت على حالة الخراب إلى اليوم. وفي الصفحتين 12 و13 تخليد لذكرى المكتشفين، فوق منطقة دائرة القطب، حيث كشف جوزيف إيلزير بيرنير بين الأعوام 1906 و1913 توزع باقة من الجزر تطوق عنق كندا مثل حبات اللؤلؤ. وفي الصفحتين 14 و15 براري كندا الممتدة في الغرب حيث تنام حقول النفط في خزان هائل يضم 160 مليار برميل في البرتا. وفي الصفحتين 16 و17 بوابة كندا التاريخية حيث المدينة الجميلة هاليفاكس، وفوقها عبارة للكاتب «سير فيلفريد لاورير»: كندا حرة، والحرية قوميتها. وفي الصفحتين 18 و19 أروع عبارة عن الصرح العظيم بولادة البرلمان في أوتوا: «البرلمان هو أكبر من بناء، إنه خادم حرية هذه الأمة»، وهي عبارة للكاتب «جون ديفينبيكر». وفي الصفحتين 20 و21 جبروت الطبيعة ممثلة في شلالات نياجارا، حيث يخشع عندها المرء ويخضع، فمن لم يشاهد شلالات نياجارا فقد فاته الكثير. وفي الصفحتين 22 و23 تخليد لذكرى ولادة الأمة على لسان الجنرال روس: «في هذه الدقائق أنا شاهد على ولادة الأمة»، ولكن ما هي تلك الدقائق؟ إنها نيران الحرب العالمية الأولى، وخاصة معركة «فيمي ريدج» التي استمرت من 9 إلى 12 أبريل 1917، ومات فيها ستون ألفاً من خيرة الشباب الكندي. وقد خلدها الكنديون بنصبين يتألفان من ثمانية تماثيل توجد على قمة العمودين، وتدعي الكورس، وهي تمثل العدالة، والسلام، والأمل، والإحسان، والشرف، والإيمان، والحقيقة والمعرفة. وقد تجسدت روح التضحية في تمثالين لجنديين أحدهما ميت يمرر الشعلة إلى زميله، ويقعان بين العمودين، وقد استغرق هذا النصب التذكاري الرائع من مصممه (والتر سيمور ألوارد) أحد عشر عاماً، وأزيح الستار عنه في 26 يوليو 1936 بحضور الملك «إدوارد الثامن» والرئيس الفرنسي «ألبرت ليبرون» إلى جانب الجماهير التي بلغ عددها 50.000 شخص. وهكذا تمثل صفحات الجواز الكندي نموذجاً لآثار ومآثر الأمم الحية والعظيمة.