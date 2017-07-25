جهود متواصلة لدعم تمكين الشباب تاريخ النشر: الثلاثاء 25 يوليو 2017 بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أعلن «مركز الشباب العربي» تنظيم «سوق مشاريع الشباب العربي» المقرر أن يُعقَد في شهر أكتوبر المقبل، وهو تجمُّع سنوي فريد من نوعه يسلط الضوء على مشاريع الشباب العربي، ضمن مبادرات المركز الذي أطلقه سموه خلال «القمة العالمية للحكومات» هذا العام. ويمثل السوق منصة فاعلة تعمل على تعزيز التفاعل بين أصحاب الأعمال الشباب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العربي، ما تنتج عنه منظومة تعزِّز ريادة الأعمال في المجالات الاقتصادية الإبداعية وتبادل المعرفة، وبالتالي نمو أنشطتهم التجارية. ويأتي هذا ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال تمكين الشباب في المجالات كافة، وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف الدولة، ودعم مشاركتهم الفاعلة في مسيرتها التنموية، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف توفير الظروف كافة التي تتيح لفئة الشباب الانخراط بفاعلية في تنمية المجتمع وتطوُّره. ومن هذا المنطلق يأتي «سوق مشاريع الشباب العربي» الذي يهدف بالأساس إلى توفير منصة تبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب والنماذج الرائدة في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى كونه يمثل أرضية تجمع بين المستثمرين ومشروعات الشباب، وذلك بهدف تنمية مواهبهم وتحفيزهم على الإنتاج والإبداع، ولذا سيقام «سوق مشاريع الشباب العربي» بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في العالم العربي الذين سيتم إعلانهم في وقت لاحق، بهدف أن يشاركوا الشباب في خبرتهم العريقة في مجال ريادة الأعمال، ويضيفوا قيمة استراتيجية إلى السوق من خلال توفير فرص للتعاون وتبادل المعرفة، وسيتضمَّن السوق دعوة شركات الشباب العربي الناشئة ليشارك في عرض مشاريعه الإبداعية على المهتمين والمستثمرين لعقد أكبر قدر من الصفقات في المجالات كافة، منها التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصحة ومراكز البحث والابتكار وغيرها الكثير، كما سيقام هذا الحدث المهم بحضور عدد من سفراء الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية ومختلف قطاعات الاقتصاد الإبداعي ليشاركوا في دعم مشاريع الشباب والاستثمار فيها. وبهذه المناسبة عبَّر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن فخره بقدرات الشباب العربي وطاقاتهم الإبداعية التي تسهم في دعم اقتصاد مستدام ومتجدِّد، وقال سموه، إن الشباب العربي حريص على قيادة مستقبله، ولا غنى عنه لبناء مستقبل زاهر للعالم العربي في مختلف المجالات. وأضاف: «يمثل الشباب الشريحة الكبرى في مجتمعات الوطن العربي، ولذا من واجبنا أن نبني معهم منظومة تعزِّز ريادتهم، وأن نتبنَّى أفكارهم، وندعم نموهم لتطوير اقتصاد إبداعي، إحدى أهم ركائز الاقتصاد المعرفي، الذي سيسهم بشكل كبير في عصرنا الحالي في زيادة الناتج المحلي للدول العربية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العربي، وابتكار أساليب عمل خلاقة لإدارة الأعمال». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية