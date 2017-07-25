قفزة «الجمهوريين» تاريخ النشر: الثلاثاء 25 يوليو 2017 يعتزم مكتب الموازنة في الكونجرس في غضون الأيام القليلة المقبلة، إصدار تحليله للنسخة الأحدث من خطة الرعاية الصحية الجديدة التي يتبناها الحزب «الجمهوري». ويبذل زعيم الأغلبية في مجلس «ميتش ماكونيل» قصارى جهده للحيلولة دون إجراء تقييم شامل، فيحاول على سبيل المثال، إثناء مكتب الموازنة في الكونجرس عن تناول بند في الخطة من شأنه السماح لشركات التأمين بالتمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مسبقة، وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الجميع تحليلاً قاسياً. ونتيجة لذلك، بدأ مسؤولون في البيت الأبيض بالفعل الهجوم على مصداقية مكتب الموازنة في الكونجرس، معلنين سلفاً أن تحليله، أيّاً كان، هو «أخبار كاذبة». بيد أن ثمة أسباباً كثيرة تدفعنا إلى تصديق مكتب الموازنة وليس «الجمهوريين». وادعى وزير الصحة والموارد البشرية «توم برايس» أمس الأول، أن الخطة تشمل مواطنين أكثر من القانون الحالي، وهي مغالطة أخرى، إذ لا يمكن تقليص مئات المليارات من برنامج الرعاية الطبية «ميديكيد» والمساعدات التأمينية، وتوقع زيادة التغطية. والسبب الثاني هو أن مكتب الموازنة في الكونجرس ليس وحده صاحب التقييمات السلبية لخطط الرعاية الصحية التي يتبناها الحزب «الجمهوري»، وإنما كل المنظمات المعنية بالقضية قد توصلت إلى نتائج مماثلة. وأما الثالث فهو أنه على النقيض من البيت الأبيض، أبلى مكتب الموازنة في الكونجرس بلاء حسناً في توقع تداعيات «قانون الرعاية الصحية المحتملة» على الرغم من أنه كان قفزة إلى المجهول، وأخيراً لا ريب في أن توقع تداعيات «قانون الرعاية الصحية المحتملة»، الذي سنّه أوباما، أسهل بكثير من توقع نتائج تطبيقه، ويبدو أن «ماكونيل» وعضو مجلس الشيوخ «تيد كروز» يروّجان لقفزة عملاقة في المعلوم، ويعيدان الشعب الأميركي إلى نظام لا تخفى عيوبه على أحد. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»