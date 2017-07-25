زهرة المدائن.. لا أجراس ولا طبول تاريخ النشر: الثلاثاء 25 يوليو 2017 ما يحدث في المسجد الأقصى، هو مزيج من المرارة والألم والحزن، لكنه قد يكون أزمة تأخذ وقتها ثم تمر، مثلما مرت كثيرات غيرها وأخطر (حريق المسجد أغسطس 1969). هذه الأزمة التي نأمل أن تنتهي سريعاً، ومعها السابقات عليها، تُعدُّ بالنسبة للشعب الفلسطيني المُرابِط في أكناف القدس الشريف مُجرد (فكّه - فراطة)، وإن كان الحدث يجري في القلب من فلسطين، في الأقصى نفسه. في فلسطين العربية المحتلّة، الأهم والرئيسي والواضح جداً لكل سامعٍ وشهيد، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدور ليس الفلسطينيين فقط، بل المخلصين جميعاً في الجغرافيا العربية، مسلمين ومسيحيين وحتى يهود السَّمَرة في جبال نابلس. هذه حقيقة، لذلك فإن الذي يحدث وسيحدث شرقاً وغرباً في أرض فلسطين المحتلة - رغم آلامه وتباريحه - لا ينبغي النظر إليه على أنه الأهم والرئيسي، إذ لولا وجود الاحتلال في الأساس، لما كان ذلك سيحدث، وإن حدث فعلينا إدراجه في قائمة الإلهاءات المتعمّدة الهادفة إلى حرف الأنظار واستنزاف الهمم. وحينما لا يكون النصر منظوراً أو مضموناً في المواجهة، تصبح الهمم أنفَسَ ما يمتلكه الإنسان. وهل ثمة أعمق وأكبر همة من أهلنا الصامدين؟ عبر نظرة تأملية إلى المقابلة التلفزيونية التي بثتها قناة (سكاي نيوز العربية) منذ أيام للمطران الأب عطا الله حنا. قال فيها: (نحن، الفلسطينيين، الأساس في المعادلة..) في إشارة منه إلى بعض الجهد العربي غير الجاد والكافي لمناسبة حدث الأقصى. وجاء في المقابلة أن الخط الأول والرئيس، الصامد والمؤثر إزاء صلف الممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، هو حائط الصد الإسلامي المسيحي. ووفقاً لما يفهم المرء من الأب حنا (اليوم المسجد الأقصى وغداً كنيسة القيامة)، كأني به يعني (أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض)، لكن وعلى الرغم من أن الفلسطينيين في أرضهم المحتلة هم الأدرى بالداء والدواء، مُعلمون مُذهلون في معرفتهم وصبرهم الأيوبي وفي حملهم للأمانة، فإنهم يظلون بحاجة إلى تعضيد صمودهم، ودعم مقاومتهم، ورفع معنوياتهم، ومساعدتهم في السعي إلى توحيد بيتهم الداخلي، كون الفرقة تضعفهم وتبدد جهودهم وتقوي عليهم أعداءهم. إن نجاحهم في ترميم البيت الفلسطيني الداخلي تحديداً سيكون له تأثيره ومفاعيله على الأرض. سيغيّر الكثير من المعطيات ويصبح الموقف لصالحهم أكثر متانة وصلابة على أكثر من مستوى، في مواجهاتهم مع قوى الاحتلال الإسرائيلي، فالفلسطينيون إذا لم تنطقهم رماح قومهم سيظلون في منأى عن الظفر المنتظر في معركتهم المصيرية الفاصلة.. المعركة التي أصبحت الأطول في التاريخ البشري (نحو 80 سنة). كلام كهذا لا يعني سياسياً أن يجري دعم جزء من الشعب الفلسطيني وترك جزء آخر، كما دأبت على فعله لسنوات بعض الدول العربية والإقليمية في قطاع غزة بأكثر من حجة، مما جعل الانقسام الفلسطيني قائماً ومستمراً استغله عدوهم كعامل إضعاف، وليس عامل قوة كما جرى التضليل الإعلامي. أما آن للعرب المنشغلين بأنفسهم على أكثر من جبهة، أن يحزموا أمرهم ويقرروا ما الذي يريدونه لفلسطين وشعبها؟