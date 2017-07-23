الوقاية من عتَه الشيخوخة تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017 تعتبر الشيخوخة من بين أهم عوامل الخطر المرتبطة بزيادة احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض غير الُمعدية التي تصيب أفراد الجنس البشري، ولذا فمن بين 150 ألف شخص يتوفون يومياً حول العالم، نجد أن ثلثيهم تقريباً يلقون حتفهم نتيجة أسباب مرتبطة بالتقدم في العمر. ومن بين هذه الأسباب، تزايد خلال السنوات والعقود الأخيرة نصيب عَتَه الشيخوخة، حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن عدد الوفيات الناتجة عنه يزيد على 1,7 مليون وفاة سنوياً. وترد الزيادة في عدد الوفيات الناتجة عن عته الشيخوخة، إلى زيادة مسبقة في عدد الإصابات، حيث يقدر أن عدد المصابين به حالياً قد بلغ 47 مليون مصاب حول العالم، مع توقع أن يتخطى هذا العدد الـ130 مليوناً بحلول عام 2050. ويُعرّف عته الشيخوخة على أنه: تدهور مطرد في القدرات العقلية الإدراكية، نتيجة مرض أو تلف في المخ. وهذا التدهور يؤثر بشكل خاص على مناطق المخ المعنية بالذاكرة، والتركيز، واللغة، والقدرة على حل المشكلات، وغيرها من الوظائف العقلية العليا. وفي المراحل المتقدمة، يفقد المريض أيضاً إحساسه بالزمان، فيصبح عاجزاً عن معرفة أي يوم أو شهر أو سنة يعيش فيه حالياً، مع فقدان الإحساس بالمكان كذلك فيصبح عاجزاً عن إدراك مكانه، ويصبح أيضاً عاجزاً عن معرفة هويته. ومثل بقية الأمراض الأخرى التي تصيب أفراد الجنس البشري، يظل درهم الوقاية خيراً من قنطار العلاج. إلا أنه حتى وقت قريب لم يكن من الواضح ما هي الإجراءات والتدابير التي يمكن للمرء اتخاذها لتحقيق قدر فعال من الوقاية ضد الإصابة بخرف الشيخوخة. ولكن هذا الوضع من شأنه أن يتغير بعد تواتر دراسات حديثة تظهر أن نمط الحياة والاختيارات السلوكية الشخصية، يمكنها أن تحقق الوقاية في ثلث الحالات. وهذه الحقيقة أكدتها نتائج دراسة دولية عرضت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لجمعية مرض الزهايمر، ونشرت في العدد الأخير من إحدى الدوريات العلمية المرموقة (Lancet). فحسب القائمين على هذه الدراسة يمكن لتسعة عوامل أن تقي واحداً من كل ثلاثة أشخاص من الإصابة بخرف الشيخوخة خلال المراحل المتقدمة من العمر. وهذه العوامل هي: 1- الاستمرار في التعليم المدرسي النظامي بعد سن الخامسة عشرة، والاستمرار في اكتساب المعرفة من مختلف مناهلها طوال رحلة الحياة. 2- الحفاظ على علاقات اجتماعية وطيدة ودافئة، وقضاء وقت كافٍ مع الأهل والأصدقاء، لتجنب العزلة الاجتماعية. 3- الحفاظ على قدر معقول من النشاط البدني اليومي، وممارسة الرياضة عدة مرات خلال الأسبوع. 4- إذا ما تعرضت للإصابة بالاكتئاب لسبب أو لآخر، فاسعَ لطلب العلاج مبكراً. 5- إذا ما كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم، فاتخذ الإجراءات والتدابير التي تساعد على خفض ضغط الدم، والتزم بالعلاج الموصوف لك. 6- حافظ على وزن مناسب، وتجنب زيادة الوزن والسمنة. 7- اتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوقايتك من داء السكري، والتزم بالعلاج الموصوف لك إذا كنت مصاباً به. 8- قلل من التدخين قدر الإمكان، أو امتنع عنه تماماً. 9- إذا أصبت بضعف السمع لسبب أو لآخر، أو فقدانه التام، فسارع بالعلاج، لتجنب ما يسببه فقدان السمع من عزلة اجتماعية؛ لأنها تعتبر من أهم عوامل الخطر. وعلى رغم أن تشخيص الإصابة بخرف الشيخوخة غالباً ما يقع في المراحل المتقدمة من العمر، إلا أن التلف والتغيرات التي تؤدي لتراجع وتدهور القدرات العقلية والإدراكية للمخ، غالباً ما تبدأ بعدة سنوات قبل ظهور الأعراض والعلامات بشكلها التام. ولذا يكتسي اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الوقاية -على الأقل في ثلث الحالات- واتباع النصائح السابقة بداية من مرحلة مبكرة من العمر، أهمية فائقة في خفض احتمالات الإصابة لاحقاً.