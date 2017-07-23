ماذا يُبيّت لبلدة عِرسال؟ تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017 باتت عِرسال اسماً مألوفاً في سياق أخبار سوريا. هذه البلدة الواقعة على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا كانت منسيةً، واعتادت ذلك على مرّ السنين فتدبّرت شؤونها كيفما استطاعت، مستفيدةً من حدود متداخلة وغير مرسّمة، لكنها مع اندلاع الأزمة السورية اكتشفت - أو تذكّرت أن سكانها من السنّة، وما لبث تدفق النازحين أن زاد من تظهير هذه «الهوية» خصوصاً أن هؤلاء هربوا أولاً من تصاعد العنف من جانب النظام، ثم بعد استعار الصراع وتشرذم المعارضة المسلحة بين فصائل صنّفت معتدلة وأخرى متشدّدة وحتى إرهابية. لا يتجاوز عدد سكان البلدة الأربعين ألفاً، فإذا بنازحي المخيمين بجوارها يقاربون المئة ألف، ما زاد الضغط على مرافقها وخدماتها المحدودة أصلاً. الفارق بين التجربتين اللبنانية والأردنية مثلاً مع النازحين أن عمان كانت واعية ومتحسبة للمشكلة، وسرعان ما وضعت خططاً طويلة المدى فطلبت مساعدات دولية لتطوير بنية تحتية وظروف المعيشة في المخيمات، في حين أن بيروت تأخرت في التحرك حكومياً ثم تركت الأمر للبلديات ولمنظمات الأمم المتحدة ولكنها تجنّبت أي تنظيم للجوء لاعتبارات سياسية داخلية مفادها أن غالبية النازحين من السنّة ويُخشى أن لا تُحل الأزمة السورية لسنوات قادمة، ما يمكن أن يطرح إمكان توطين اللاجئين بما يعنيه من تغيير في التركيبة الديموغرافية، وكان التوطين أثار جدلاً طويلاً سابقاً في ما يتعلّق بالفلسطينيين، وتجدّد هذا الجدل بالنسبة إلى السوريين على رغم رفض جميع الطوائف رسمياً خيار التوطين. وفي الآونة الأخيرة لوحظ تصاعد في مواقف بعض الفئات الاجتماعية، وعلى نحو عنصري فجّ، إزاء النازحين عموماً، كما سُلّطت الأضواء على الوضع القائم في عرسال. في هذا الجو المتوتّر طرح النظام السوري و«حزب الله» وشوك البدء بمعركة لطرد مقاتلي «النصرة» و«داعش» منطقة التلال المجاورة لعرسال، وطلبا تنسيقاً بين الحكومتين اللبنانية والسورية ليس فقط بالنسبة إلى المعركة، بل أيضاً لإعادة النازحين الموجودين تحديداً في عرسال ولو بالقوة، واعتبر الجانب اللبناني أنه لن يتدخّل في معركة داخل الأراضي السورية، وأنه معنيٌّ فقط بالدفاع عن الحدود ومنع المسلّحين من اختراقها فضلاً عن حماية المدنيين من لبنانيي عرسال أو النازحين السوريين، لكن هناك مخاوف كثيرة من أهداف أخرى غير معلنة لهذه المعركة. لماذا؟ هناك شكوك بأن سير المعركة قد يخرجها عن إطارها وربما يُحرج الجيش اللبناني، فالنظام السوري يسعى بالتعاون مع «حزب الله» إلى إجلاء النازحين الموجودين هناك من دون تأمين الشروط الأمنية أو الحياتية لعودتهم إلى مواطنهم، والهدف من ذلك إثبات أن الوضع عاد إلى طبيعته في مناطق سيطرة النظام، رغم أن تجربة إعادة نازحين إلى بلدة عسّال الورد لم تنجح، لكن الأهمّ، من جهة أخرى، أن «حزب الله» قد يستغلّ المعركة لافتعال تهجير لأهالي عرسال، وليجعل عودتهم إليها مستحيلة لاحقاً، فهو غير مرتاح لوجود بلدة سنّية في منطقة واسعة بات يسيطر عليها داخل سوريا، ولذلك يحذّر كثيرون في لبنان من عملية اقتلاع سكان في عرسال، على غرار ما فعل ذلك «الحزب» للزبداني ومضايا القريبتين من دمشق إذ أُجلي أهلهما وأُخرج من تبقّى منهم في عملية موّلتها قطر لتبادل سكاني مع بلدتَي الفوعة وكفريا الشيعيّتين اللتين كانتا موجودتَين في محافظة إدلب الشمالية. * محلل سياسي- لندن