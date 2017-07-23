قيادتنا قدوتنا تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017 قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نباهي بها الشعوب والأمم، لا تتوقف برغم مشاغلها الكثيرة في إدارة شؤون الدولة عن تقديم وقتها وجهدها بكل محبة وعطاء في سبيل رفعة هذا الوطن وسعادة أبنائه جيلاً تلو الآخر، ولأنها قيادة حكيمة واعية تملك بصيرة نافذة قلَّ نظيرها، فإنها لا تكتفي بما حققته من مكتسبات قياسية توَّجت الإمارات بوصفها قبلة عالمية للريادة والسعادة، بل إنها تسعى إلى غرس هذا التفرُّد في الإرادة والتصميم على مواصلة النهوض بالإمارات في فضاءات المستقبل الأفضل في نفوس الأجيال الإماراتية المتلاحقة، من خلال ما تمثله من قدوة ملهِمة ومؤثرة ينهل أبناء الإمارات من نجاحاتها الاستثنائية وأخلاقها العظيمة أرقى القيم وأسمى الهمم، ويستقون من تجاربها العبقرية في القيادة والإدارة أروع الدروس وأكثرها ثراءً. إن قيادتنا الرشيدة، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ظل ما تسطره من ملحمة تنموية شاملة ومستدامة، يشهد بريادتها القاصي والداني، لا تغفل كون استشراف المستقبل والاستعداد لمواكبة التغيرات والتطورات في شتى المجالات وعلى مختلف الصُّعد هو بوابة العبور الآمن بالإمارات وأجيالها المتعاقبة نحو الغد الأفضل، ولذلك فإن حكومة دولة الإمارات، وفي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، لا تألو جهداً في ترسيخ الثقافة المستقبلية كنهج عمل حكومي، وكثقافة مجتمعية، عبر ما تتبناه من استراتيجيات وسياسات ومبادرات وبرامج تصب جميعها في جعل الإمارات وشعبها على تواصل دائم مع كل جديد من خلال الانفتاح على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مختلف المجالات والاستفادة منها من جهة، وتعزيز الإبداع والابتكار وشغف التجديد والتطوير كأسلوب حياة يومي من جهة أخرى. وضمن هذا الإطار جاءت التدوينات التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر هاشتاق «#علمتني_الحياة» في حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، التي قال فيها: «الإخوة والأخوات: كما تعودنا كل صيف سأكتب بين حين وآخر عن بعض ما تعلمناه من مسيرتنا في القيادة والإدارة، لننقل تجربتنا إلى أجيالنا»، مضيفاً سموّه: «#علمتني_الحياة أن حياتنا بحاجة دائمة إلى التغيير، وأن سرَّ الحياة في تغيرها وتطورها»، موضِّحاً سموه أن «الدول كالأفراد تحتاج إلى النمو والتطور والتغير المستمر. وبعض الحكومات تعيش في الماضي، وأغلبها يصارع الحاضر، وقلة من يصنعون المستقبل»، ومؤكداً سموه: «من لا يتغير تتغير عليه الظروف فيتراجع، ومن لا يتطور لا ينتظره قطار العالم السريع، ومن لا يتعلم لن يزيده مرور الأيام إلا تخلُّفاً». ولعلَّ أبرز ما يميز التجربة الإماراتية المتميزة في صناعة المستقبل هو أنها تجربة لا تقتصر على الجانب المحلي، بل تمتدُّ لتشمل خير البشرية جمعاء، إذ برزت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصياغة ملامح المستقبل العالمي عبر ما تنظمه وتستضيفه من فعاليات ومؤتمرات ومبادرات مهمة في هذا المجال بمشاركة نخب صناع القرار والخبراء والمفكرين والمتخصصين الدوليين، بما يعزز المساهمات التنموية المشهودة التي لا تتوقف الإمارات عن تقديمها للنهوض بالبشرية ومستقبلها، وعلى نحو يعمِّق المكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي تتمتع بها دولتنا الحبيبة.