فتنة باسم الإسلام! تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017 من يقرأ التاريخ المعاصر للأمة العربية، يستطيع تلخيص منعطفاتها الخطرة تحت مصطلح فتنة، ولأن اللغة العربية ثرية بالمرادفات، فإن لهذه الكلمة معاني كثيرة؛ منها الاختبار والابتلاء والعذاب.. ومن معانيها أيضاً التشكيك في الأمر وإضلال الناس، ومنها الإفساد والتحريض. وقائمة المصطلحات المرتبطة بهذا الأمر تطول، لكن نأخذ من معانيها هنا الإفساد والتحريض والتشكيك وإضلال الناس.. وهي كلمات لو تأمل فيها الإنسان، لعرف لماذا يصبح الإنسان في هذا الزمان حيراناً؛ فمن كثرة المعلومات التي تمر به والأخبار الوافدة عليه، لم يعد عقل خاصة الناس قادراً على استيعابها أو تفسيرها فما بالكم بعامة البشر. لذلك انقسم الناس في زمن الفتن إلى أقسام؛ فمنهم من استشرفها واستثمرها لغايات في نفسه كثيرة، حتى ولو اقتضى الأمر سفك الدماء وعموم البلاء، ومنهم مَن آثر السكوت وقرر الانزواء، فالسكوت عندهم أغلى من الذهب، وآخرون تخبطوا في فهمهم وضاعت مدركاتهم في عالم لا يرحم، فأصبح لهم رأي وقد يخالفون أمرهم عند مسائهم، بل إن أمورهم أصبحت تتقلب مع تقلبات أهوائهم. وهنا يأتي دور الحكيم الذي ينتظر عامة الناس بيانه ويأتمرون بسلطانه، فقد جبلت النفوس على الانقياد لرأي من تثق في عقله وتتألف حول فكره. سؤال لو أردنا البحث في ثناياه وتقصي خفاياه لاحتجنا إلى مؤتمرات وندوات، بيد أن ملخص القول في هذا الأمر يعود إلى جماعات الفتن التي تُظهِر حب الإسلام وفِي باطنها ما يعارضه، أحزاب تدعو في العلن إلى السلام، لكن أجندتها الخفية تحمل في طياتها ما يهدمه. وهكذا تعددت الفرق وكثرت الملل والنحل، فأضحى عامة الناس في حيرة من أمرهم، بيد أن مجريات الأمور من حولهم وما رأته أعينهم وعاصرته ذاكرتهم جعلتهم في نهاية الأمر يعودون إلى نقطة البداية، ويرفعون فوق عقولهم لافتة كبيرة منقوشة في أعماق قلوبهم تقول لهم إنها فتنة، نعم هي كذلك لمن لا يستطيع كشف طلاسم الأمور من حوله. وهنا يأتي دور أهل العلم والمعرفة لبيان خطورة اتباع مثل هذه التحزبات، فقد أريقت بسببها الدماء، وتشرد من جرائها آلاف الأبرياء، فيما يوجه البعض أصابع الاتهام إلى منهج السماء، وهو بريء من تلك التحزبات. بيد أن عامة البشر على كوكب الأرض لا يستطيعون التمييز بين المسلم المسالم ومَن ينظر للآخرين على أنهم غنائم! لقد استطاعت تلك الجماعات إقناع بعض البسطاء بأن غاياتها تبرر وسائلها، وتغلغلت في فكر بعض الدول حتى أصبح لها النهي والأمر، فالأمر ما يَرَوْن والعزم على ما يشاؤون. إنها فتنة، لكن الخروج منها سهل لمن عرف درب النبوة، فقد حثّ رسول الله عليه الصلاة والسلام على التزام الجماعة واتباع نهجها، وليس المقصود هنا الجماعات المصطنعة التي أولت الأحاديث الصريحة بما يخدم أهدافها، لكن المقصود هو الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معان، فلا يوجد فساد في الأرض أكبر من هدم الدول باسم الدين الذي جاء لحفظ حياة الناس وتأمينهم في مجتمعاتهم. *أكاديمي إماراتي ​