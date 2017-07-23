«بريكست» والاقتصاد الرقمي

تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017

بعد وقوع هجمات إرهابية متعددة، وإجراء انتخابات مبكرة مع نتيجة مفاجئة والحريق المدمر الذي وقع في لندن، كانت لدى المسؤولين البريطانيين مخاوف كثيرة مع بدء مفاوضات «بريكسيت» في شهر يونيو الماضي. فهم مكلفون بترتيب الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه الذي تظهر فيه بوادر أزمة في الاقتصاد البريطاني. فخلال الربع الأول من عام 2017 كانت المملكة المتحدة هي صاحبة أسوأ أداء بين جميع اقتصادات الدول المتقدمة، مع تحقيق نمو جزئي بنسبة 0.2%، مصحوباً بانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني وارتفاع التضخم.

ولذلك، قد يفترض المرء أنه مع الدخول في مفاوضات «بريكسيت»، التي توصف بأنها «أهم مفاوضات في تاريخ البلاد»، فإن بريطانيا تتفاوض من موقف محطم. والافتراض هو أن المملكة المتحدة ضعيفة، في حين أن الاتحاد الأوروبي قوي. بيد أن هذا ليس أيضاً صحيحاً تماماً -ولاسيما بالنظر إلى الاقتصاد الرقمي.

وفي إطار تحليل لمؤشر التطور الرقمي لعام 2017، الذي أعدته مدرسة «فليتشر» بجامعة «تافتس» ومؤسسة «ماستر كارد»، قمنا بتحليل كيفية أداء المملكة المتحدة بالنسبة لشركائها الأوروبيين الرئيسيين. وفحصنا أربعة أبعاد هي العرض والطلب والمؤسسات والابتكار. ووجدنا أن أداء المملكة المتحدة أفضل في هذه الأبعاد مقارنة شركائها الأكثر أهمية (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا)، في حين أن متوسط أداء بلدان الشمال الأوروبي (الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد) هو تقريباً نفس أداء المملكة المتحدة. وعندما تحلل كيفية أداء اقتصادها الرقمي مع مرور الوقت، ستجد أنه أصبح أكثر قوة مما يبدو عليه.

والسؤال الآن: كيف يمكن لخروج بريطانيا «الصعب» أن يعرقل هذا الأداء القوي؟ في هذا السيناريو، ستقوم المملكة المتحدة بانفصال واضح عن الاتحاد الأوروبي وترفض «الحريات الأربع» التي يتمتع بها أعضاؤه: حرية حركة الناس والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات. وعندما يفكر المفاوضون في هذه القضايا يجب أن يأخذوا في الاعتبار حرية خامسة: كيف سيؤثر «بريكسيت» على حرية حركة البيانات؟ فالقطاع الرقمي في المملكة المتحدة يعتمد بقوة على العلاقات عبر الحدود، ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي كيفية حدوث ذلك:

- يعتمد القطاع الرقمي البريطاني على سلسلة القيمة عبر الحدود. فقد أظهرت دراسة حديثة أن المملكة المتحدة تستورد نصف مدخلات البضائع والخدمات الرقمية، بينما تصدر 20% من الطلب النهائي على البضائع والخدمات في القطاع الرقمي بأكمله -يذهب الكثير منه إلى أوروبا. وتمثل المملكة المتحدة 11.5% من تدفق البيانات العالمي عبر الحدود (ثلاثة أرباعها بينها والاتحاد الأوروبي). وسيكون كل ذلك معرضاً للخطر في ظل «بريكسيت».

- المملكة المتحدة هي موقع التسوق الأول عبر الحدود من خلال الإنترنت. وسيؤدي «بريكسيت» إلى الحد من هذه المنطقة الرئيسية من الاقتصاد الرقمي بالنسبة لها، وسيكون له أثر ضار على المتسوقين الألمان.

- الابتكار الرقمي في المملكة المتحدة يستفيد من الوصول عبر الحدود. فالابتكار يعد عاملاً رئيسياً للقوة. ولذا فإن «بريكسيت» سيؤثر على الاقتصادات الرقمية المتأثرة بالتغيير.

*كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»