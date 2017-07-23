تمكين النشء من العبور بأمان نحو المستقبل تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017 تحظى فئة النشء والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام استثنائي، إذ تضعها القيادة الرشيدة على رأس أولوياتها وفي مقدمة أجندات مرحلة التمكين التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، بهدف تمكين المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم من عناصر القوة اللازمة ليسهموا، كل فرد من موقعه، بدور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، بما يمهد الطريق أمام الأجيال الإماراتية المتلاحقة للعبور بثقة وأمان نحو المستقبل المزدهر الذي ينتظر دولتنا الحبيبة، بإذن الله تعالى. هذا الاهتمام الكبير من قبل الدولة وقيادتها الرشيدة بالنشء والشباب، لا يترجمه فقط كم ونوع المشروعات والمبادرات الوطنية المميزة التي تستهدفهم، بما يوسع مداركهم ويطور ذواتهم ويصقل مهاراتهم ويحفز أفكارهم الخلاقة ويفجر طاقاتهم الإبداعية وقدراتهم الابتكارية، وإنما يعكسه كذلك الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة المتواصلة التي تقوم بها القيادة الرشيدة للتأكد من سير هذه المشروعات والمبادرات على أكمل وجه، وعلى نحو يضمن تحقيق أهدافها. فالقيادة الحكيمة التي أنعم بها الله -عزّ وجلّ- علينا في دولة الإمارات، وبرغم مشاغلها الجمة في تسيير شؤون الدولة، فإنها تحرص بشدة على الاقتراب من هذه الفئة عن كثب، وتنتهز كل فرصة سانحة للقاء أبنائنا وبناتنا، والتواصل معهم والاطمئنان على أنهم ماضون على الطريق الصحيح نحو صون الأمانة وحمل الراية والمضي قدماً بالوطن نحو الغد الأفضل. وضمن هذا الإطار، جاء استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مؤخراً، فريق برنامج «صيفنا مميز» للنشاط الصيفي الذي يشرف عليه مجلس أبوظبي للتعليم، حيث أكد سموه أن برنامج «صيفنا مميز» وغيره من المبادرات والأنشطة المماثلة محطة مهمة يعبر خلالها شبابنا نحو المستقبل عبر انخراطهم في أنشطة توفر لهم فرص التطور، وتترك أثراً مجتمعياً يعكس ما تلقوه وما اكتسبوه من معارف ومهارات، داعياً سموه أبناءه الطلبة إلى صياغة طموحاتهم المستقبلية بما يحافظ على القيم النابعة من عادات مجتمعنا الأصيلة وأن يستثمروا هذه الفرص لبناء حصون المعرفة وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية. ولعل أبرز ما يميز برنامج «صيفنا مميز» أنه إلى جانب سعيه إلى تطوير مواهب الطلبة من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة وممارسة الأنشطة العلمية والفنية والرياضية والثقافية والتراثية، فإنه يتضمن كذلك أنشطة تهدف إلى غرس حب الخير والتطوع والعطاء باعتباره قيمة عليا في مجتمعنا وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل عام 2017 عاماً للخير، إضافة إلى ما يتضمنه من أنشطة تركز على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة التي تميز التكوين الإماراتي، الأمر الذي يتقاطع مع رؤية القيادة الرشيدة الحريصة لتحصين أجيال المستقبل، في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة والعالم، عبر تنمية فخر أبنائنا وبناتنا واعتزازهم بالانتماء والولاء لوطننا الغالي وترسيخ خدمة الوطن والإنسانية كثقافة يومية مستدامة في أفئدتهم، وفي هذا السياق، جاءت إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالجهود التي تبذل من أجل استثمار أوقات الطلبة بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالفائدة خاصة في ما يتعلق باستثمار مواهبهم وأنشطتهم في تعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم المختلفة وبما يحقق الحفاظ على الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة.