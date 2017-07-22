نهاية الاستثنائية والضرورة تاريخ النشر: السبت 22 يوليو 2017 هل تشهد الولايات المتحدة الأميركية في ظل رئاسة دونالد ترامب مرحلة مغايرة لتوجهاتها السياسية الإمبراطورية التي ارتبطت بمفهومي «الاستثنائية» و«الضرورة» اللذين وجها دفتها طوال القرون الثلاثة الماضية؟ كان الإيمان دوماً بأن أميركا دولة استثنائية حول العالم، تكاد تقارب في أدوارها البيوريتانية المدنية الفاضلة عند دانتي أو أبي العلاء المعري. هذا الإيمان ظل موجوداً خلال كل الحقب الرئيسية للتاريخ الأميركي، وإن تنوع تطبيقه من إدارة إلى أخرى. آمنت النخبة الأميركية بأنه على الولايات المتحدة أن تدافع عن العالم بوصفها زعيمة الحرية ورائدة الديمقراطية، والتعبير لهنري كيسنجر، من خلال تعديل قيمها الاستثنائية التي تتبعها في الداخل، لتتمكن من أن تصبح منارة مشرقة لبقية العالم. غير أن الناظر للسنوات الثماني المنصرمة، أي فترة حكم باراك أوباما، يرى أن ردة ما قد جرت وانتكاسة واضحة قد أصابت تلك المنظومة الاستثنائية الضرورية. فقد فضّل الرجل الذي تجرأ على الأمل البقاء في منطقة الظل والقيادة من وراء الكواليس، وتجنب الانغماس في الصراعات المفتوحة، وأن يذكر التاريخ له شيئاً ما، فلن يذكر سوى ارتباطاته الخفية بالجماعات الأصولية، وسنوات المد الراديكالي في الشرق الأوسط. ثم ماذا عن دونالد ترامب وفترة حكمه الحالية؟ منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية بدا واضحاً أن ترامب ينحو نحو مزيد من الانعزالية، فقد رفع شعار «أميركا أولا»، بما يتضمنه من توجهات تحث على السير في طريق الحمائية والانعزالية والتمترس من جديد وراء محيطين، ما يعني أن طرح زعامة العالم ورئاسته، لم يعد يداعب مخيال صاحب البيت الأبيض. أحد أفضل العقول الاستراتيجية التي تنبه لهذا المشهد، هو فيودور لوقيانوف، رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي، الذي كتب مؤخراً عبر صحيفة «نيزافيسمايا» يقول: «لم تعد الولايات المتحدة تطمح إلى زعامة العالم، وذلك لأنه على زعيمة العالم، بحسب ترامب، أن تتحمل مسؤولية العمليات الجارية في العالم وتغييره، وهذا لم تعد الولايات المتحدة ترغب به، لأن دور أميركا، وفق تصور ترامب، يجب أن يكون دور رئيس العالم وليس زعيمته.. فماذا يعني ذلك؟ شتان بين الزعامة والرئاسة، ففي الأولى توجد كثير من المعطيات الأخلاقية الأدبية والمثل الإنسانية النبيلة التي تغري الآخرين بالاقتناع بها والمضي معها على درب الحقيقة. فيما الرئاسة تعتمد على مقومات أخرى غير منظومة الإنسانيات الرفيعة، وفي المقدمة منها القوة والمنعة بكافة أشكالهما، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، أي أوراق الضغط الميكيافيلية إن حسن التوصيف. هل يعني هذا أن واشنطن في عهد ترامب لا تريد تغيير العالم؟ أغلب الظن أنها تنظر إلى العالم بوصفه ورسمه وأوضاعه الحالية، وتقول: لا بأس من بقائه على حاله وكما هو، لاسيما أننا إذا أردنا شيئاً ما، فستكون لدنيا إمكانية التوصل إلى مبتغانا باستخدام مختلف الوسائل. هذا الفكر الانسحابي يستلب من واشنطن آية طروحات أو شروحات عن دورها الاستثنائي أو الضروري، وخير مثال على ذلك تراجعها عن عضوية اتفاقية المناخ ما يجعلها معزولة عن التوجه العالمي، الذي يرى المخاطر الإيكولوجية التي تحيق بالكرة الأرضية، لا تقل ضراوة عن الحرب النووية المحتمل حدوثها في أي وقت. على أن علامات استفهام جوهرية تتقاطع مع ما سبق، منها: هل أميركا ما تزال قادرة على زعامة العالم ورئاسته، أم أن تغيرات الأوضاع وتبدل الطباع الديموغرافية والجيواستراتيجية، الاقتصادية والأدبية كونياً، قد تجاوزتها وخلقت عالماً جديداً، أفضل ما يمكن لواشنطن أن تحلم فيه بالزعامة أو الرئاسة بين متساويين لا تسيدهم؟ مثال واضح يعد مفتاح حل الأحجية الاستثنائية الأميركية، ويتعلق بالناتج القومي الإجمالي الأميركي وما جري له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الساعة. في عام 1945، كانت أميركا تمتلك قرابة 55% من الناتج القومي الإجمالي في العالم، مما جعل وزارة الخارجية الأميركية تعمل على تخصيص موارد لكل منطقة في العالم، وكانت قادرة على التغلب على أي تحد يواجهها. وفي أيامنا هذه لا تمتلك أميركا على أحسن تقدير أكثر من 22% من الناتج القومي الإجمالي في العالم، وعليه بات على الأميركيين إعادة تحديد الأولويات، وتعريف الاستراتيجيات اللازمة لبلوغها، بل والاعتراف بأن واشنطن، شاغلة الدنيا والناس، لم تعد الطرف الفاعل الوحيد حول العالم، ومن هذا المنطلق فقدت استثنائيتها والكثير من ألقها، وتوارت ضرورتها المطلقة، وحلت محل التوجهين حتمية أخرى تقتضي التعاون مع دول أخرى بعد أن باتت عاجزة عن التدخل في كافة بقاع وأصقاع العالم. هل تواجه الولايات المتحدة الأميركية اليوم مصير الإمبراطورية الرومانية قبل سقوطها؟ التساؤل مثير وفي حاجة إلى قراءة مفصلة قادمة، والجواب جاء على لسان الشعب الأميركي الذي اختار ترامب رفضاً لحالة فساد النظام السياسي الذي بات يعبر عن الأوليجاركية الأميركية، بالضبط كما كان النبلاء والأرستقراطيون هم أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. تراجع النموذج السياسي الأميركي ساهم إلى حد بعيد في فقدان أميركا لموقع الزعامة، وحتى نسق «رئاسة» العالم، ولن تفيدها قوتها المطلقة في ملامسة سقفه، والحل الوحيد أمامها هو تعزيز عقيدة الشراكة كرؤية جديدة لمستقبل النظام العالمي، عوضاً عن الاستثنائية والضرورة اللتين انتهت نجاعتهما أميركياً وعالمياً.