معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية تاريخ النشر: السبت 22 يوليو 2017 في السابع من شهر يوليو الجاري، أقرت الأمم المتحدة أول معاهدة تحظر تماماً الأسلحة النووية. وتغطي معاهدة الحظر النووي هذه كافة الجوانب المتعلقة بالأسلحة النووية، بما في ذلك استخدامها والتهديد بذلك واختبارها وتطويرها وامتلاكها وتقاسمها أو وضعها في دولة أخرى. وتشجع هذه المعاهدة الدول التي تمتلك أسلحة نووية على الانضمام وتدمير ترساناتها النووية. وقد صوتت 122 دولة، جميعها دول غير نووية، على هذه المعاهدة. وصوتت هولندا فقط ضد هذه المعاهدة، وامتنعت سنغافورة عن التصويت. بيد أن الدول التسع المسلحة نووياً -بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة- قاطعت المفاوضات. وكذلك فعل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» (فيما عدا هولندا)، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية. وعلى رغم أنه كانت هناك حالة من الابتهاج في القاعة بعد التصويت الناجح، فقد قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك: «نحن لا نعتزم التوقيع أو التصديق أو أن نكون طرفاً في ذلك في أي وقت.... إنها [أي المعاهدة] تتجاهل بشكل واضح حقائق البيئة الأمنية الدولية»، بما في ذلك التهديد المتزايد لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ولكي نفهم ذلك، دعونا نلقي نظرة على التاريخ. لقد أعدت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1986 «صفقة كبيرة» اتفقت فيها الدول غير النووية على عدم الحصول على أسلحة نووية، بينما اتفقت الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية في ذلك الوقت -وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة- على مواصلة نزع السلاح. وبعد كل هذه العقود، ما زال نزع سلاح غير حقيقي، وفي الواقع، فإن معظم الدول المسلحة نووياً تقوم بتحديث ترساناتها. وهذا يجعل الدول غير النووية تشعر بالإحباط لأن القوى النووية لم تتمسك بالغرض من تلك الصفقة. وهذا الإحباط أدى إلى حملة جديدة لنزع أية شرعية عن الأسلحة النووية. وهذه الحملة، التي أطلقت في عام 2010، خلال مؤتمر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سلطت الضوء على العواقب الوخيمة للأسلحة النووية. وقادت هذه الحملة النمسا والبرازيل وإيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، بدعم قوي من منظمات المجتمع المدني. وهي تبني على الهواجس الإنسانية للحركات الشعبية المناهضة للأسلحة النووية في خمسينيات القرن الماضي، ولكنها تقوم أيضاً بجهد أكثر وضوحاً لربط النشاط المناهض للأسلحة النووية بإطار من القانون الدولي الإنساني. وحذر المشاركون في الحملة من أن استخدام حتى عدد صغير من الأسلحة النووية من الممكن أن يقتل الملايين من الناس في الدول غير النووية بسبب تداعيات الإشعاع، وانخفاض درجات الحرارة والإضرار بالمحاصيل على نطاق واسع، مما يؤدي إلى حدوث مجاعات وكوارث. وفي تسليط الضوء على الآثار الطبية والبيئية والاقتصادية المدمرة للحرب النووية، تتحدى الحملة البلدان المسلحة نووياً أن تكون «متحضرة» ومسؤولة إنسانياً في سياساتها. ونجحت الحملة في حشد تأييد أغلبية الدول من أجل فرض حظر قانوني على الأسلحة النووية. وفي ديسمبر 2016، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواقع 113 صوتاً، لصالح إعادة التفاوض حول الاتفاقية، على رغم اعتراضات من بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة و34 دولة وأخرى. وعارض كل أعضاء «الناتو»، باستثناء هولندا، مبدأ التفاوض من الأساس، بينما امتنعت الصين والهند واليابان وباكستان وكوريا الجنوبية عن التصويت. وحذر مسؤولون أميركيون من العواقب الوخيمة لهذا المسعى، قائلين إن هذه المفاوضات من شأنها تقويض الجهود الحالية لمنع انتشار الأسلحة ومنع سباق التسلح. وفيما يلي الأسباب الحقيقية التي جعلت الولايات المتحدة تعارض: فالمعاهدة الجديدة تحاول صراحة نزع شرعية سياسات الردع النووي التي تعتمد عليها أميركا وغيرها من الدول المسلحة نووياً. ولكن كيف ينجح الحظر إذا لم تشارك الدول النووية؟ إن الهدف الرئيسي من المعاهدة هو حظر الأسلحة النووية أساساً بشكل لا لبس فيه، ووضعها في نفس الفئة مع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية -وبالتالي تعزيز المعايير ضد استخدام وامتلاك الأسلحة النووية. ويعتقد المدافعون عن المعاهدة أن الحظر يملأ الفجوة القانونية التي خلفتها معاهدة حظر الانتشار النووي، وقد سمحت لخمس قوى نووية معلنة بالاحتفاظ بأسلحتها النووية إلى أجل غير مسمى. وإنجاز هذه الخطوة الأولى -إعلان عدم قانونية الأسلحة النووية- من الممكن القيام به من دون الدول النووية. وتحقق المعاهدة الجديدة ثلاثة أهداف: إضفاء الطابع الديمقراطي على سياسة عدم التسلح، واضطلاع مجموعات المجتمع المدني بدور رئيسي في ذلك، علاوة على اعتماد معايير جديدة في مجال منع انتشار السلاح النووي. نينا تانينوالد مدير برنامج العلاقات الدولية بجامعة براون الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سرفس"