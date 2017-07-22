كيف نمنع عودة «داعش»؟ تاريخ النشر: السبت 22 يوليو 2017 احتفى الإعلام العراقي بتحرير الموصل وما أسماه نهاية «داعش»، بل أصابت العدوى الإعلام العربي والدولي الذي نشر صورة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الموصل بملابس عسكرية، والجنود في شوارع بغداد يوزعون حلوى الانتصار على المواطنين، فهل انتهت «داعش» فعلاً؟ صورة الموصل يعمها الدمار أكثر من الانتصار، وحتى العائدين من سكانها يكتسي الحزن وجوههم لما آلت إليه منازلهم ومحلاتهم. هي إذن كارثة الموصل حتى يتم البناء، وقد نتقبل هذا الثمن المادي والإنساني الفادح إذا تم فعلاً تحقيق الهدف: القضاء على سرطان «داعش»، لكن لن يتم تحقيق هذا الهدف إذا كانت المعلومات مغلوطة أو مضللة، وبالتالي تؤدي إلى سيطرة الوهم ثم عدم اتخاذ القرارات السليمة. 1- دقة المعلومة العسكرية: على أساس أننا نرى فلول «داعش» بين قتلى وهاربين. وحتى لو تم فعلاً القضاء على كل جيوب «داعش» في الموصل، فالمعروف أن «داعش» هي مثل الأخطبوط المتعدد الرؤوس، بمعنى أن القضاء على أحد رؤوسه لا يضمن القضاء عليه أو نهاية الحرب، بل قد يزيد من صعوبة السيطرة عليه. فوجود رؤوس عدة ومتوارية يُشتت الجهود ويُزيد من صعوبة تعقب التنظيم وهزيمته نهائياً. في علم العلاقات الدولية نُطلق على هذه الخاصية «الحروب الجديدة»، وهي مغايرة للحروب التقليدية بين الدول والتي تتميز بمركزية ووضوح سلطة القرار، لذلك فالناحية العسكرية، رغم وضوحها نسبياً، قد تتطلب بعض العمل السليم للحصول على المعلومة الدقيقة في مواجهة أخطبوط «داعش»، خاصة عندما يحاول هذا الأخطبوط العودة بغية إثبات وجوده، ليس فقط أمام أعدائه، ولكن أيضاً أمام منافسيه مثل تنظيم «القاعدة». 2- البيئة الحاضنة: فمن الوهم الكبير أن نعتقد أن «داعش» هو نبت شيطاني فقط، ونتجاهل العوامل التي ساعدته على الظهور والترعرع لكي يصبح شجرة كبيرة الفروع وعميقة الجذور، تنمو أساساً بسبب أخطاء أعدائها في السلطة، فالمعروف مثلاً أن العراق، وطبقاً لإحصائيات منظمة الشفافية الدولية، يحتل مرتبة متقدمة جداً بين الدول التي يزدهر فيها الفساد، وخاصة بين النخبة الحاكمة. ويؤيد هذه الإحصائيات تقارير السفراء الأميركيين في بغداد، وهم بوصفهم «مندوبين ساميين»، على معرفة بأمور الحكم وسلوكيات النخبة المحلية، وبالتالي فقدت النخبة الحاكمة الجزء الأكبر من الثقة بها لدى غالبية المحكومين الذين بالطبع يُصبحون على استعداد لإعطاء ولائهم لجهة أخرى، حتى ولو كانت معادية للعراق نفسه. وأخطر تقويض لأسس الشرعية ومقبولية الحكومة من طرف المحكومين أن يتصرف رئيسها ليس على أنه رئيس للجميع، بل رئيس لطائفة ضد أخرى. وفي الواقع هناك اتهامات لرئيس الوزراء العراقي الحالي بأنه ينوي الاعتماد على «الحشد الشعبي» ذي الولاء الطائفي لزعامات شيعية مثل السيستاني والصدر. إن مثل هذا السلوك سيضعف من ولاء السُّنة تجاه الحكومة وقد يُغري بعضهم بالبحث عن بديل حتى ولو كان «داعش» أو ما يماثلها. إن ذلك الفكر العشائري على مستوى النخبة الحاكمة -مثله مثل الفساد- سيعوق هزيمة «داعش»، إذ يسمح بتغلغل فكرها الظلامي بين الطبقات الدنيا. إن هذا الفكر القابع في العديد من العقول هو «البنية التحتية» ورأس المال الاجتماعي التي ستعتمد عليه «داعش» في عودتها إذا استمر البعض في تقبل المعلومات المغلوطة والعيش في الوهم.